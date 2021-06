McDonald es el segundo máximo goleador de La Liga

Redacción – No hay dudas, que el legado de Jonathan McDonald en Alajuelense perdurara para toda vida, por lo que el hermano mayor del ariete reveló que el delantero vivirá toda la vida enamorado de los colores del León.

Big Mac llegó a Alajuelense en el 2011 y desde ahí, se mantuvo con los erizos en el fútbol nacional hasta julio del 2020. Aunque eso sí, tuvo dos salidas al extranjero con el Kalmar de Suecia en 2014 y Al Ahly de Catar en 2019.

Esos pasos por estos clubes del exterior fueron de pocos meses, por lo que cada vez que volvía al país lo hacía con los erizos, donde registró 280 partidos y 134 goles.

De esos tantos festejó 17 en Clásicos Nacionales, en los cuáles es el segundo máximo goleador en los mismos, lo cuál habla como le tenía la medida al Monstruo.

Dicha cantidad de anotaciones con los manudos lo convirtió en el segundo mayor romperedes de la institución, lo que refleja que su paso por La Liga no fue en vano.

Sin dudas, que McDonald dejó una huella imborrable en el equipo de sus amores, del cuál desde joven alentaba en la 12, barra brava del León, en la cuál le gustaba estar cada vez que iba a ver a su amado León.

Actualmente está con Herediano pero su hermano Yherland señala que el amor del ariete por los manudos será eterno, pero eso sí, el familiar deja claro que el adiós del León se dio por Agustín Lleida, a quién califica como un gerente amateur.

Yherland McDonald conversó con AMPrensa.com y afirma que Jonathan siempre estará deseoso de poder contribuir de una u otra forma al Equipo de su Gente.

«Jonathan es un miembro de la 12 de Alajuelense más, yo me acuerdo desde pequeño preocupadísimos todos porque el hombre arrancaba y se iba para meterse a la 12, una vez se pegó un susto porque lo iban a meter en la perrera de la policía, de todo el tumulto que se hizo, al hombre lo jalaron y se pegó el susto de la vida.

Es un 12 más, no puedo decir que es un aficionado más, el agradecimiento con La Liga es enorme. Lo que el señor Lleida hace al final no es lo debido, no era la forma pero tampoco se le puede mucho a un gerente deportivo que está haciendo sus mejores armas como gerente deportivo y no se le puede pedir mucho a una persona, que por primera vez tiene un cargo tan importante en un club de fútbol.

Lleida siempre ha estado en ligas menores, ni siquiera como gerente deportivo de ligas menores, si no que ha estado como coordinador de ligas menores, entonces este puesto que tiene hoy lo va llevar a cometer muchos errores, entonces el error de como sacó a Jonathan evidencia que es un amateur como gerente deportivo.

Pero en lo que es la institución, Jonathan vivirá toda la vida enamorado de Alajuelense, vivirá enamorado toda la vida deseoso de aportarle a Alajuelense de alguna u otra forma, entonces yo creo que ese amor tan fuerte, es un amor imposible de romper y creo que va ser un amor eterno y sobretodo siempre va suspirar por su amado club que es Liga Deportiva Alajuelense», afirmó Yherland McDonald a AMPrensa.com.

Pese que ya tiene casi un año fuera del León, gran cantidad de fanáticos rojinegros todavía lo detienen en la calle para pedirle fotos y autógrafos.