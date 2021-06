Redacción – ¡Sensacional inicio del gigante! Italia da cátedra de buen fútbol y golea con cifras de 3-0 a Turquía, que vio como los azurri se impusieron con autoridad en juego inaugural de la Eurocopa 2021.

Con un espectacular acto de inauguración en el Estadio Olímpico de Roma, que contó con actos musicales a cargo de los cantantes Bono del grupo U2 y Andrea Bocelli, dio inicio el importante certamen de selecciones del viejo continente.

Italia aprovechó su condición de local e impuso su idea de juego desde los primeros minutos del primer tiempo, con el fin de incomodar a los turcos.

Ese ímpetu de los italianos generó que Turquía planteara un fuerte bloque defensivo dentro de la cancha, que le cerró los espacios a los dueños de casa.

Pese a los múltiples intentos por romper el cerrojo turco, Italia se fue al descanso con un enorme 0-0, que causó el enojo de los aficionados en las gradas.

A pesar del buen orden de Turquía, los liderados por Roberto Mancini lograron bombear las redes del rival al minuto 53, gracias a un centro de Berardi que fue desviado por Merih Demiral, que vio como convirtió un autogol para el 1-0 italiano.

Dicho gol inspiró a Italia, que se motivó con todo y al minuto 66, Ciro Immobile aprovechó un rebote del arquero rival para poner el 2-0 en el marcador y de esa forma ganarse los aplausos de los fanáticos a la azurra.

Turquía intento reaccionar, pero Italia se lo impidió y más bien, Lorenzo Insigne apareció al minuto 79 con una sensacional definición para poner cifras de 3-0. El jugador del Napoli sacó a relucir su clase con ese tanto.

