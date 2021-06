Redacción- El cuadro de Italia volvió a dar un golpe sobre la mesa en la actual Eurocopa 2020 al derrotar a su similar de Gales por marcador de 1-0.

Los azzurri saltaron a la cancha con muchas rotaciones en su alineación, puesto que llegaban al juego con la clasificación ya asegurada.

Mientras que los de Gran Bretaña le hicieron frente a las acciones con un once más similar al que utilizaron durante las primeras dos jornadas.

No obstante, de igual manera la escuadra comandada por Roberto Mancini consiguió dejarse los tres puntos.

Gracias a la solitaria anotación del joven mediocampista Matteo Pessina, quien envió el balón al fondo de las redes al minuto 39.

#EURO2020

⏱️ 39' – THE OPENER! A lovely flick on the volley! 🤩#ITAWAL 1⃣-0️⃣#ITA #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/2AR8A4W4IV

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) June 20, 2021