La tica salió del terreno de juego a los 86 minutos

Redacción- En su primera experiencia como legionaria Priscilla Chinchilla ha dado de qué hablar por su gran rendimiento, que se vio reflejado en el título obtenido este domingo al derrotar al 2-0 al Rangers WFC, gracias a consagrarse como líderes.

La delantera nacional ha vivido una temporada de ensueño jugando con el Glasgow City FC del fútbol de Escocia, donde ha ganado reconocimiento individuales por sus buenas actuaciones en el terreno de juego.

Sin embargo, las individualidades no son el objetivo de la delantera costarricense por lo que este domingo soñaba con dar un buen espectáculo y ayudar a su equipo a coronarse campeón de la Premier League Femenina de Escocia.

🆕 | TEAM NEWS 🔶 For the final time this season, Scott Booth has named his side to face Rangers… pic.twitter.com/jM5gJS2Zlk — Glasgow City FC | #OCAC 🧡🖤 (@GlasgowCityFC) June 6, 2021

Chinchilla saltó a la cancha como parte de las once jugadoras estelares para enfrentar al conjunto del Rangers WFC y coronarse como monarcas del futbol escoces.

La tica estuvo participativa en ataque desde el pitazo inicial, siendo una de las futbolistas más desequilibrantes y que más dolores de cabeza ocasionó en la zaga del equipo visitante.

El equipo de la delantera nacional logró adelantarse en el tablero a los trece minutos del juego por intermedio de Hayley Lauder, quien recibió un gran pase de Priscilla Chinchilla para colocar el 1-0.

13 | GOAL FOR GLASGOW CITY!!!!!!!!!! City take the lead at Broadwood Stadium! Chinchilla slips the ball into the path of Hayley Lauder who slots the ball under Cunningham!

CITY 1-0 RAN — Glasgow City FC | #OCAC 🧡🖤 (@GlasgowCityFC) June 6, 2021

La escuadra de Chinchilla continuó controlando las acciones en busca de ampliar la ventaja en el tablero, por lo que al 32´ Niamh Farelly logró cabecear en el área y enviar el balón al fondo de la portería rival.

Con la ventaja 2-0 en el marcador, los equipos se fueron al descanso dejando a Priscilla Chinchilla como la gran protagonista el Glasgow City por su buen trabajo en la cancha.

Para la etapa complementaria, la escuadra del Rangers sorprendió al realizar cambios en su planteamiento táctico, buscando la manera de amargarle el partido al conjunto de la nacional.

Pero, no les fue posible descontar en el tablero ya que el Glasgow supo defender de manera correcta y buscar ir al frente utilizando la velocidad por los costados.

Por su parte, la tico no dejó de ir al frente en busca de los espacios que le diera la anotación a su equipo para asegurar el campeonato y vestirse de gloria en su primera temporada como legionaria.

75 | Dangerous delivery from the corner by Chinchilla is just over everyone's heads.

CITY 2-0 RAN — Glasgow City FC | #OCAC 🧡🖤 (@GlasgowCityFC) June 6, 2021

La costarricense abandonó el terreno de juego al minuto 86, después de hacer un gran esfuerzo en el partido y ayudar a su equipo a conseguir la ventaja que momentáneamente las colocaba como campeonas de Escocia.

Finalmente, el juego concluyó con el 2-0 a favor de Chinchilla y compañía que cosecharon un título más para el equipo, pasando a la historia la costarricense por su gran trabajo y esfuerzo con la camiseta naranja.

La escuadra de la oriunda de Pérez Zeledón quedó en el primer lugar en la Premier League de Escocia con 56 puntos en 21 jornadas. Eso fue suficiente para salir campeonas.

La nacional sumó un total de ocho anotaciones en 13 partidos disputados, en los cuáles en un total de ocho jugó los 90 minutos, mientras que en los restantes salió de cambio o entró relevo. Además, clasificó a la Champions League femenina.