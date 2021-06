Redacción- ¡Otra favorita queda fuera de la Euro! Ucrania se impone 1-2 ante Suecia y hace historia de la mano de Andriy Mykolayovych Shevchenko al clasificar por primera vez a cuartos de final.

Los combinados patrios de Suecia y Ucrania se vieron las caras en el último juego de los octavos de final de Eurocopa 2020, ambos en busca de dejarse el boleto a la próxima ronda del certamen.

Sucia partió como el favorito a ganar el partido, pues clasificó invicta y líder del grupo mientras que, el conjunto ucraniano logró la clasificación como mejor tercera en fase de grupos.

Pese al favoritismo que caía sobre los suecos, esto no se vio reflejado en el terreno de juego donde Ucrania tomó el control de las acciones y puso las emociones en el enfrentamiento.

La selección ucraniana utilizó los pases rápidos para llevar el peligro a la portería rival, donde hizo pasar apuros a la zaga de Suecia.

Cuando se cronometraba el minuto 27 Oleksandr Zinchenko apareció completamente solo para sacar un zurdazo imposible para Robin Olsen y adelantar a Ucrania 0-1 en el marcador.

Contrario a lo que se esperaba, con la ventaja en el tablero Ucrania bajó la intensidad que lo había caracterizado cediendo la iniciativa a su rival que no desaprovechó la oportunidad para ir a presionar y buscar el empate.

Por lo que en la recta final de la primera mitad, el futbolista Emil Forsberg probó suerte con un disparo desde media distancia con la suerte que hubo un un ligero desvío por parte de un rival para emparejar los cartones al minuto 43.

Durante el desarrollo de los segundos 45 minutos, ambas escuadra presentaron un gran planteamiento yendo a buscar el gol que les diera ventaja en el compromiso.

Con el transcurrir del compromiso, Suecia se mostró superior en el compromiso causando constante peligro en la portería defendida por Gueorgui Bushchán.

Pese a los múltiples intento por adelantarse en el tablero, la escuadra sueca no logró encontrar la fórmula para hacerle daño a Ucrania, donde en dos oportunidades estrellaron el balón en el poste haciendo gigante el 1-1 en los cartones.

Los 90 minutos reglamentarios del juego no fueron suficientes para definir al oponente de Inglaterra en cuartos de final, ocasionado que el juego se llevara a la prórroga.

⏰ FULL TIME ⏰

🇸🇪🆚🇺🇦 Forsberg & Zinchenko net in round of 16 clash…

😮 Extra time coming up!

🤔 Who'll go through?#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021