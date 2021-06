Redacción- El atacante nacional consiguió una nueva anotación vistiendo los colores del Anyang en la victoria 1-2 ante el cuadro del Daejeon en la K-League 2.

Moya ha logrado destacar con su olfato goleador en el fútbol asiático, donde se ha convertido en figura de su equipo y se ha ganado la titularidad a base de goles.

Las actuaciones del delantero con el FC Anyang en la segunda división surcoreana, han ocasionado que en su primera temporada vistiendo los colores del equipo se haya convertido en referente del equipo.

El tico suma un total de cinco anotaciones y una asistencia en catorce juegos disputados los cuales han sacado a relucir el gran olfato goleador que lo caracteriza a la hora de tener presencia en el área rival.

El gol más reciente del nacional se dio la madrugada de este domingo, cuando desde el punto de penal ejecutó fríamente de buena manera frente a la portería.

⚽️ 17' GOAL | Daejeon Hana Citizen 0-1 FC Anyang

🟣 Jonathan Moya makes no mistake from the spot to hand Anyang the lead.

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #DCFCvANY pic.twitter.com/ihffDTXSo1

— K League (@kleague) June 6, 2021