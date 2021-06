Redacción- Jonathan Moya se convirtió en el villano de su escuadra tras fallar la opción de gol más clara del compromiso frente a la portería del Seoul E, en un juego que concluyó con el empate 0-0 en el tablero.

El delantero costarricense Jonathan Moya sigue dando de qué hablar en la K-League 2 de Corea del Sur, donde se ha convertido en titular indiscutible con el FC Anyang.

Moya saltó al terreno de juego como parte del once estelar para recibir en casa al conjunto del Seoul E, para disputar el juego de la jornada 16.

El tico acaparó los focos de atención durante el enfrentamiento, pues se le vio participativo en ataque en busca del gol que le diera a su equipo un respiro en el terreno de juego.

Sin embargo, fue hasta el minuto 19 cuando Jonathan Moya tuvo una opción clara frente a la portería rival, siendo la jugada más clara del compromiso para el equipo morado.

Dicha jugada convirtió al tico en el villano del FC Anyang pues en una jugada donde tuvo toda la tranquilidad y espacios para definir terminó enviando el balón al saque de portería.

19' | FC Anyang 0-0 Seoul E-Land

😬 Jonathan Moya with the best chance of the first half… that he probably won't want to remember…

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #ANYvSEFC pic.twitter.com/NTGXD5LEtK

— K League (@kleague) June 12, 2021