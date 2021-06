Redacción- Jonathan Moya logró volver a celebrar en un juego tras marcar doblete en la victoria 4-5 del FC Anyang ante el Busan.

El atacante nacional recuperó la confianza de su afición este domingo tras el increíble fallo que tuvo en la jornada anterior frente a la portería de su oponente.

En el juego válido por la jornada 17 en la K-League 2, el delantero costarricense brilló con dos anotaciones para ayudar a su escuadra a dejarse los tres puntos en condición de visita.

Jonathan Moya fue parte del once estelar con el que el Anyang saltó al terreno de juego ante el Busan, para buscar el liderato de la tabla, ante la combinación de resultados cosechados por sus rivales directo.

El juego estuvo plagado de goles, siendo el brasileño Nilson el encargado de abrir el tablero a los 13 minutos y adelantar al Anyang 0-1 en el marcador.

Posteriormente, el Kim Jin-Kyu emparejó los cartones 1-1 al minuto 31, concluyendo la primera mitad con el empate en el tablero.

🟣 Jonathan Moya heads the visitors back into lead minutes into the second half. 📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT #KLeague | #K리그 | #BUSvANY pic.twitter.com/2JYGfFXTpR

Para la etapa complementaria, los equipos tenían preparado un festín de goles para ir en busca de dejarse la victoria en el compromiso.

Al minuto 46 apareció el costarricense para adelantar nuevamente a su escuadra 1-2 en el marcador, tras recibir un centro que concretó de cabeza frente a la portería.

Sin embargo. la alegría le duró poco al equipo del tico pues al minuto 50 Lee Sang-Heon definió frente a la portería y colocó el 2-2 en el partido.

Diez minutos después, el Busan logró darle vuelta al marcador al colocar el 3-2 en el partido por intermedio de Park Jeong-In.

Cuando se cronometraba el minuto 65, nuevamente Jonathan Moya apareció en el compromiso para concretar una gran anotación de taquito digna de aplausos, colocando el 3-3 en el partido.

A la altura del minuto 72, Nilson selló su doblete desde el punto de penal, colocando el nuevamente la ventaja en el partido para el Anyang 3-4 en los cartones.

Al 87´ el Busan encontró el empate 4-4 en los pies de An Byong-Jun, anotación que parecía ser la última del compromiso.

El Anyang luchó hasta el final por la victoria y en el epílogo del compromiso encontró el tanto para colocar el 4-5 en el tablero, victoria que los hace líderes de la tabla.

⚽️ 65’ GOAL | Busan IPark 3-3 FC Anyang

😲 It's level again! And it's Jonathan Moya once more with quite the finish!

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #BUSvANY pic.twitter.com/vCjW4arB40

— K League (@kleague) June 20, 2021