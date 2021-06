Ramírez se encuentra libre tras salir del Cartaginés

Redacción – ¿Volverá David Ramírez al Deportivo Saprissa? Esa es la pregunta que se hacen muchos aficionados morados, luego de que se filtrara una foto de Ángel Luis Catalina comiendo en un restaurante con el atacante nacional.

El gerente deportivo español del Monstruo reveló que no le gusta hablar de nombres propios, debido que reuniones como la que hizo con Ramírez son parte de su trabajo, donde busca jugadores comprometidos con la institución.

Ramírez se encuentra libre tras haber sido dado de baja por el Cartaginés, donde en el Clausura 2021 sumó un total de dos goles a lo largo de 633 minutos en 14 juegos.

Esos números hablan de su desdibujado paso por el cuadro de la Vieja Metrópoli, que decidió no renovarlo más y por eso sacó al ariete de su plantel.

Su salida de Cartaginés lo ha llevado a tocar puertas y una de ellas, fue la del Saprissa, club donde se formó en ligas menores y al cuál le tiene un enorme amor.

Esa identificación con el Monstruo le dio la posibilidad de charlar con Catalina, que midió el grado de compromiso de Ramírez, quién a inicios del 2021 mostró su molestia con el cuadro tibaseño.

Lea también: Michael Umaña se niega a retirarse y ficha con Santos de Guápiles a sus 38 años

En dicha oportunidad, David se molestó y adujo estaba dolido con el Monstruo, porque lo habían tratado como un juvenil, debido que la oferta que le habían hecho era muy poca para sus aspiraciones y por eso terminó llegando a Cartaginés.

Pese a ello, Ramírez podría volver nuevamente al cuadro morado, donde ha estado en diferentes períodos. Ante este tema, Ángel Luis Catalina dio su versión a la prensa.

«No voy hablar de nombres propios, pero es verdad que cuando salen algunas veces fotos y se filtran, pues es lo lógico. No es nada ajeno o extraño a lo que el trabajo de un gerente deportivo, salen fotos con alguien o algún jugador de los muchos en que me reúno, porque una de las cosas que considero importante es que me gusta conocer a la persona.

Me gusta sentarme con la persona y ver el grado de compromiso que pueda tener con la institución, yo creo que eso es de las situaciones más importantes, realmente valorar y ver si el jugador realmente quiere venir y si está comprometido, porque al final le da fuerzas a los proyectos, donde haya jugadores comprometidos y que vayan a todo.

Se habla de contrataciones a bombos y platillos, pero eso no es garantía de éxito. Me permite también de hablar de nombre propios, yo creo que de los jugadores que me gusta hablar son de los nuestro. Pero David Ramírez es una de las opciones que se están barajando para reforzar nuestra plantilla, estaremos tomando las cosas con calma y los perfiles adecuados para configurar el mejor equipo posible», dijo Ángel Catalina.

En sus diferentes períodos por el cuadro morado, Ramírez suma un total de 160 partidos, 49 goles y 13 asistencias con la camiseta morada.