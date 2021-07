Barrantes mantiene una gran condición física

Redacción – A pesar de tener 37 años, Michael Barrantes todavía no da por cerrado su ciclo en La Sele y afirma que si lo llama Luis Fernando Suárez irá con un gran orgullo a representar la camiseta de Costa Rica.

Barrantes es uno de los grandes referentes en el Monstruo y en el inicio del Apertura 2021 fue clave para que los morados iniciaran con victoria de 3-0 la defensa por el título.

En dicho duelo realizado ante el Santos de Guápiles, el volante se destapó con un fantástico gol que ya es nominado por muchos como el mejor del certamen.

Todo eso habla muy bien de la gran forma física de Barrantes, que a sus 37 años mantiene intacta su ilusión de vestir la camiseta tricolor y que mejor que hacerlo en el inicio de la Octagonal Final de Concacaf en el mes de septiembre.

Suárez estará viendo con lupa los jugadores del fútbol nacional, con el fin de escoger el mejor grupo de jugadores para enfrentar en menos de 50 días a las selecciones de Panamá, México y Jamaica.

Para Barrantes no es nada desconocido ponerse la camiseta roja, ya que en su currículo cuenta con 52 partidos Clase A y cuatro goles, además de haber formado parte de la selección que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014.

A esto se le debe sumar su gran nivel con la camiseta del Saprissa, donde es capitán y uno de los líderes del camerino del equipo más ganador del país.

Michael Barrantes habló con Deportivas Columbia y afirma que si lo convocan irá con mucho orgullo, con el fin de defender con mucha responsabilidad a la nación.

«Seguiré trabajando y haciendo las cosas de la mejor forma en el Saprissa, respaldado lógicamente de todos mis compañeros y de todo el cuerpo técnico, que los que también me obligan y me hacen mejorar día a día. Si se diera (llamado a La Sele) bienvenido sea, lógicamente me pondré la camisa con mucho orgullo, pundonor la voy a defender y con mucha responsabilidad e intentaré hacer lo que hice durante muchos años cuando la tuve puesta la camisa de la Selección, representarla con respeto, amor y sobretodo entregar la vida por ella», afirmó Barrantes a Deportivas Columbia.

Su debut con la Tricolor se dio en el 2007 cuando tenía 23 años y en aquel momento La Sele era comandada por Hernán Medford. Michael dejó buenos recuerdos en sus días con el cuadro patrio, que está a pronto a iniciar su ruta a Catar 2022.