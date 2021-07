Redacción- La conocida presentadora Keyla Sánchez manifestó en el nuevo podcast que tiene junto a Natalia Rodríguez que Yiyo Alfaro le empezó a gustar desde el cambio de vida que hizo el integrante de «¡Qué buena tarde!».

La declaración fue realizada cuándo Rodríguez le consultó: «¿Cuál es el famoso nacional que sí promete y le daría una oportunidad?».

Keyla rápidamente y con una risa nerviosa dijo: «Es fácil, Yiyo».

«Keyla, no, que aburrida», dijo la presentadora de «Sábado Feliz».

Entre risas, Sánchez añadió que «¿Por qué aburrida? Yiyo es muy fácil y muy sencillo. Está soltero».

«No hay nadie más que me conozca mejor que él y yo lo conozco. No nos podemos mentir, es proveedor. Yiyo me ha comenzado a gustar desde el cambio de vida que ha tenido», añadió Keyla.

La presentadora también agregó que es un hombre trabajador, responsable y disciplinado.

«Se ve mucho mejor soltero, le sentó muy bien, hace ejercicio y hasta está musculoso», manifestó Sánchez.