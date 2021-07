Carapaz es compañero de Amador en el INEOS Team

Redacción – Para los amantes del ciclismo el nombre de Richard Carapaz es muy respetado, gracias a sus grandes condiciones en su bicicleta, las cuáles lo llevaron a ganar medalla de oro en Tokio 2020 sin el apoyo de las autoridades deportivas de Ecuador.

Carapaz es muy amigo de Andrey Amador desde varios años, gracias a que pasaron grandes momentos en el Movistar Team, en donde conquistar logros importantes juntos. Ahora comparten en el INEOS, donde también continúan haciendo historia.

Amador ha sido crucial para que el ecuatoriano haya realizado magnificas presentaciones en ediciones del Tour de Francia y Giro de Italia, lo cuál habla bien de la gran comunicación que tienen ambos pedalistas desde hace varios años.

Incluso, en la competencia de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos se vio como los pedalistas compartieron varios kilómetros. El Ministerio del Deporte de Ecuador resaltó una escena especial donde se ve a Carapaz y Amador mostrando su compañerismo.

Ese momento habla muy bien de la gran comunicación entre los deportistas, que en el caso de Carapaz se llenó de gloria tras cruzar de primero la meta y se dejó la medalla de oro. Mientras, que Amador llegó al final en la posición 68.

Richard se mostró muy feliz por ganar la presea dorada, pero dejó claro que el oro le pertenece a él y no a Ecuador, porque nunca creyeron en él ni tampoco lo apoyaron.

«Al final para mí esto es especial, esto lo disfruto yo porque al final yo he sido un deportista que ha salida casi que sin el apoyo del país y Ecuador nunca creyó en mí, la verdad que esto yo lo disfruto y me pertenece a mí, todos los que me apoyaron en su momento,

Ahora sé que todo mundo querrá festejar esta medalla, pero la festejarán quién realmente han apoyado. Nunca han creído en mí en Ecuador, solo ciertas personas y ahora estoy disfrutando de algo que es un sueño, que lo he soñado y lo he cumplido. Ahora hay que seguir trabajando», afirmó Richard Carapaz a OKdiario.com.

Una poesía con versos aclamados por un pequeño pueblo. Este oro es para quien realmente ha creído en mí. También para mis hijos, esposa y mis padres. Los amo! Sepan seguro que los días más grandes se escriben con la misma tinta de olimpo. Gracias Ecuador 🇪🇨 pic.twitter.com/hNWsOeH8i8 — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) July 24, 2021

Este ecuatoriano quedó hace unos días atrás en el Tour de Francia 2021 se dejó el tercer lugar general, lo cuál refleja porque es un ciclista top del mundo.

Lea también: Amador luce todo su pundonor y consigue el puesto 68 en prueba de Tokio 2020

Las declaraciones dadas por Carapaz han calado en el Gobierno de Ecuador, que por intermedio de su ministro del deporte, Sebastián Palacios y el presidente de la República, Guillermo Lasso, prometen darle más apoyo al ciclista de 28 años.