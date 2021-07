La Sele debutará ante Guadalupe

Redacción – No hay dudas que el cambio de mentalidad en La Sele es total desde el arribo de Luis Fernando Suárez, que pide a sus jugadores anteponer al país es importante, pero sacrificar es necesario, por lo que espera lo mejor de sus pupilos en la Copa Oro.

La labor de Suárez con su cuerpo técnico ha sido notable en el cuadro patrio, ya que en poco más de 10 días lograron levantar mentalmente a una Selección Nacional que estaba muy golpeada con Rónald González al mando.

Los discursos pesimistas de solo ir a participar y seguir el proceso son parte del pasado en la Tricolor, que con el cafetero como líder ha cambiado eso, gracias a la forma de pensar de Suárez, que en cada charla recalca lo importante que es estar en La Sele.

Incluso, su forma de expresarse es por igual para los suplentes y titulares, con el fin de crear una familia que se una más que nunca para romper paradigmas y llevar a La Sele a tocar la gloria en el torneo regional, el cuál todavía no está en las vitrins ticas.

Lea también: Matarrita califica de increíble trabajo de Suárez para cambiar mentalidad de La Sele

Para Suárez, Costa Rica debe sacar a relucir su jerarquía en el Grupo C con Guadalupe, Jamaica y Surinam, por lo que se ponen como meta quedar líderes de su sector sí o sí.

Es por ello, que Luis Fernando Suárez pide la mayor entrega posible y afirma que tienen un solo propósito en la Copa Oro que es ser campeones.

«No creo que uno tenga que estar pensando en mensaje para suplentes y titulares, yo lo que he buscado hacer para el grupo y en efecto lo he encontrado es hacer un grupo humano que está consciente de que esto lo sacamos todos adelante.

Yo cuando tuve la necesidad de tomar una decisión de sacar dos o tres jugadores, porque estábamos para hacer la lista de 23 jugadores y le dije algo a los chicos que hay una inicial junto con una final, la final es cuando clasifiquemos a Catar 2022, quiero que todo mundo sea protagonista en el momento justo cuando le toque participar.

Necesito que todos los jugadores sean conscientes de eso y que cuando entren al campo entren a pelear por el país, anteponer al país es importante y sacrificarse por el país es necesario, hay veces que hacerlo siendo suplente o titular, pero la idea es que todos tengamos un solo propósito, en esta Copa Oro ser campeones y en la Eliminatoria es clasificar al Mundial», afirmó Luis Fernando Suárez.

La Tricolor saldrá a escena ante Guadalupe este lunes 12 de julio a las 7:00 pm. El rival de la selección ni siquiera está afiliado a FIFA, por lo que la victoria es más que obligatoria para Costa Rica, que no gana desde el 14 de noviembre del 2019.