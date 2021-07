Espera una mejora de cara al juego por los cuartos de final ante Canadá

Redacción- Luis Fernando Suárez se siente feliz por la victoria que consiguió La Sele la noche de este martes ante Jamaica.

Pero de igual manera el estratega colombiano se mantuvo autocrítico con sus jugadores y cree que le permitieron a los caribeños jugar muy fácil en algunos lapsos del partido.

Detalles que espera mejorar de cara al choque por los cuartos de final de la Copa Oro ante Canadá que se realizará el próximo domingo.

Rival con el que se verá las caras gracias a que la Tricolor se dejó el primer lugar del grupo C, mientras que los norteamericanos finalizaron como segundos en el sector B.

«Esta clase de partidos se juga con jugadores con oficio, jugadores que saben qué están jugando, que saben la importancia que tiene el partido, me parece que en ese sentido uno debe quedar tranquilo con la respuesta y la atención, sobre todo después de haber hecho nosotros el gol, después de que nos quedamos con uno menos me parece que el equipo hizo las cosas correctamente».

«Fue un partido durísimo, complicado, el primer tiempo me parece que tuvo momentos en los que nosotros promediando el primer tiempo dominamos el juego, pero me parece que iniciando el juego y terminando el primer tiempo fue un partido más de ellos, los dejamos jugar muy fácil, nos abrieron el campo, tuvimos mucho peligro por parte de ellos, que afortunadamente no se convirtió en una ventaja para ellos», apuntó Suárez.