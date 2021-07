Es la primera derrota que sufre el colombiano al mando del equipo patrio

Redacción- El director técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, no tuvo problemas en reconocer que la escuadra de Canadá le pasó por encima a la Tricolor.

Debido a que los norteamericanos lograron eliminar a la escuadra nacional por marcador de 0-2 la noche de este viernes en la Copa Oro.

Resultado con el que representativo patrio quedó por fuera del principal certamen de selecciones en la Concacaf tan solo en la ronda de los cuartos de final.

Pero el resultado no es lo más preocupante, si no el pobre desempeño de La Sele a lo largo de los 90 minutos.

Actuación que se dio justamente en un partido frente a un rival directo que tendrá la Tricolor en la octagonal para clasificar al mundial de Catar 2022.

«En la propuesta futbolística me parece que lógicamente hay cosas que mejorar, pero también hay cosas que resaltar del equipo canadiense, nosotros sabíamos de la buena presión que tienen ellos para la recuperación tras perdida y habíamos trabajado pero desgraciadamente buscando la salida nos equivocamos, ellos recuperaron muy fácil, estábamos buscando de alguna manera salir de esa primera prisión para generar algo diferente y no lo hicimos».

«Después sabíamos que ellos tenían un volumen de ataque grande y que por esa razón teníamos que estar muy claros y juntos para evitar peligro; sin embargo, ellos hicieron las cosas mucho más correctas que nosotros».

«Lo que me queda es eso, me queda un partido en el que ellos hicieron las cosas bastante bien, un partido donde ellos nos ganaron en todo sentido, tanto ofensiva como defensiva, pero ya después no tengo nada que reprocharle nada al grupo en la parte de actitud, en la parte de querer llegar adelante, después sí me parece que en el sentido practico del fútbol fue mucho más Canadá que nosotros», comentó Suárez.