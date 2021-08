Mastercard brinda los principales consejos a través de su programa Cuentas Claras

Redacción – Comprar por Internet se ha vuelto cada vez más popular en Costa Rica y el mundo y, con ello, nace la necesidad de hacerlo de forma segura para evitar ser víctima de fraude.

Ese es un aspecto que Mastercard tiene muy claro y así es como nace un episodio más de su programa “Cuentas Claras”, donde exponen nueve tips para lograr ese objetivo.

El comercio en línea aumentó su penetración en un 45% a lo largo de Latinoamérica, creciendo lo que se había previsto para años en tan solo meses con la llegada de la pandemia por el Covid-19, según Mastercard.

¿Cómo procurar el mayor nivel de seguridad a la hora de realizar compras en línea?

1. Verificar el seguro contra fraude en las tarjetas. Es de suma importancia revisar con el banco de su preferencia que las tarjetas, ya sean éstas de débito o crédito, incluyan un seguro contra fraude dentro de su plan. También es importante revisar que los productos cuenten con tecnología de verificación de identidad en tiempo real para disminuir el riesgo de fraude.

2. Activar notificaciones. Hoy en día, la mayoría de los bancos ofrecen un sistema de notificaciones, el cual se activa con cada compra realizada, estas notificaciones pueden llegar al correo o directamente al teléfono, según la preferencia del usuario. De esta manera, los consumidores pueden obtener un mayor control de sus compras y enterarse cuando se registra una compra irregular.

3. No utilizar redes abiertas para realizar compras. Redes gratuitas de WIFI que encontramos en restaurantes u hoteles usualmente no cuentan con los mejores estándares de seguridad, la mayoría de dispositivos desplegarán una leyenda a la hora de conectarse “red no segura”. Esto lo que indica es que la misma es más vulnerable a ataques y hacks , por lo que se recomienda realizar compras con redes de WIFI seguras o con la red del propio hogar.

4. No utilizar tarjetas en dispositivos ajenos. Una muy buena práctica para asegurar nuestras compras es concentrar nuestros datos en pocos dispositivos o dispositivos propios. Al ingresar nuestra información en diferentes computadoras o teléfonos inteligentes, más personas tendrán acceso a estos.

5. Comprar en lugares confiables. A la hora de localizar nuestros productos, es recomendable cerciorarse que las páginas web en las cuales se alojan sean confiables. Es importante buscar que tengan más de solo una pestaña, información de la plataforma o el negocio, redes sociales visibles y algún tipo de servicio al cliente visible. Existen cerca de 1,800 millones de páginas de internet, es primordial escoger las más seguras.

6. Cuidarse de estafas en línea. Como hemos mencionado, hoy en día, existen muchas opciones para comprar, vender y hasta invertir en línea. Por eso, es importante saber reconocer cuando se trata de una opción fidedigna y cuando no. Para más información sobre cómo prevenir este tipo de estafas y sistemas de inversión piramidales, no duden en revisar este video de Cuentas Claras.

7. Protocolos de seguridad. Las paginas en las cuales ingresamos nuestra información deben seguir protocolos de seguridad que garanticen la protecci ón de nuestros datos. Para cerciorarse que el sitio web sea seguro hay que buscar que el mismo empiece con con Https:// y que haya un candadito al principio de la dirección.

8. Usar pasarelas de pago conocidas. De nuevo, es importante concentrar el riesgo a la hora de comprar en línea, por lo cual es recomendado utilizar pasarelas de pago conocidas o que ya hayamos usado antes. Un consejo es buscar en Google “pasarelas de pago seguras + país”.

9. Revisar política de devolución y garantía. En caso de un error de envío o un producto defectuoso es importante estar al tanto de las políticas de devolución para saber cuales documentos guardar en caso de tener que devolver el producto. Además de proteger nuestros datos, es fundamental proteger nuestro dinero.

“Cuentas Claras” es una serie de videos de Mastercard que desarrolla información financiera de forma cercana, dinámica y fácil de entender.

Los episodios se publican cada 15 días desde octubre del 2020 y se extenderán por el resto del año a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Mastercard, donde pueden encontrar otros videos enfocados en bancos, préstamos, uso del efectivo y más.