CCSS aún no tiene respuesta sobre esta extraña situación

Funcionarios piden a usuarios que «vuelvan a intentarlo» la próxima semana

Redacción – Un disgusto es lo que se han llevado los usuarios de la Clínica Moreno Cañas durante esta semana, a quienes les correspondía la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Los adscritos al área de salud han manifestado su molestia porque fueron devueltos a su casa sin explicación alguna. Simplemente, los funcionarios del centro de salud les indican que «no hay» o «no tienen» vacunas para aplicar como segundas dosis pese a que ellos tienen cita de vacunación según la fecha de su carnet.

Algunos de los afectados manifiestan en redes sociales que solo les dicen que «vuelvan a intentarlo la próxima semana».

«Solo eso faltaba. Hoy miércoles me toca colocarme la segunda dosis de Pfizer. Esperando la cita después de esperar 3 meses desde la primera dosis. Llego a la Clínica Moreno Cañas a la hora indicada, y oh sorpresa. NO HAY VACUNAS. Asegurado con todo en regla y sin ninguna morosidad, y WTF (sic) Por favor regrese el próximo martes. Como si fuera tan divertido estar metido en una clínica. Y mucho menos en estos tiempos», indicó el asegurado José Pablo Mórux Gómez vía Facebook.

«Como siempre, hacen loco y no calculan para después. Si bien se ha hecho el esfuerzo para que la vacunación llegue a la mayor cantidad posible de personas, hoy que fui por mi segunda dosis, me dicen que NO HAY, que hasta el próximo martes me la van a poner. ¿Cómo es posible que no hayan dosis para poner en la fecha que corresponde? Se supone que extendieron el esquema para que pudieran vacunar a más personas y ahora no hay. Lo que me indica el enfermero es que es una cuestión del Ministerio de Salud que no envía las dosis. Y entonces, ¿ahora qué? Me van a poner la segunda dosis hasta 84 días después y si llego a las 5 a.m. a hacer fila. También me indicó el enfermero de la Clínica Moreno Cañas, que no hay problema que me la ponga otra semana después de la fecha indicada», escribió la usuaria de Facebook Karla Severino Fuentes.

Según la logística de distribución que ha comunicado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde meses atrás, cada centro de salud tiene disponible primeras y segundas dosis.

Incluso, este 11 de agosto enviaron un comunicado oficial donde hacen un llamado a los usuarios a asistir a su cita respectiva para completar su esquema de vacunación y, además, aseguraron que el objetivo de las próximas semanas será aplicar segundas dosis.

Tanto para el biológico de Pfizer como para el de AstraZeneca,

AMPrensa.com consultó a la CCSS sobre el raro evento presentado en la Moreno Cañas, a lo que respondieron que están a la espera de los detalles para informar cómo se va a proceder.