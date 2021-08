Redacción- La escuadra de las barras y las estrellas se convierte en el nuevo papá de la Concacaf tras cosechar su séptima Copa Oro al vencer 1-0 a México en un partido lleno de emociones.

La final del torneo más importante de la CONCACAF tuvo como protagonistas a dos viejos conocidos, pues las escuadras de México y Estados Unidos son las que más veces han logrado estar en la misma.

Desde el primer minuto el juego mostró gran intensidad, con un equipo mexicano mucho más superior en ataque, sin embargo el guardameta de los de las barras y las estrellas se convirtió en héroe evitando el gol de los latinos.

🇺🇸OFF THE POST!

Paul Arriola with the best chance so far but it's still 0-0! #OurFinal #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/wEnW6kj6q5

— Gold Cup (@GoldCup) August 2, 2021