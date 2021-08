Pipo cree que deben mejorar en muchos campos

Redacción – Tras el ridículo del León en la Supercopa 2021, donde perdieron por 4-1 ante Saprissa, Giancarlo «Pipo» González defendió de los cuestionamientos a Bryan Ruiz, a quién considera que su nivel en la cancha con La Liga es incriticable.

El Capi ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, debido a su desdibujado rendimiento con Alajuelense en el inicio del semestre, lo cuál ha generado un enorme disgustado en todo el liguismo.

No hay dudas que él no haber hecho la pretemporada con el León le está pasando la factura a Ruiz, que estuvo en el Final Four y la Copa Oro con La Sele, por lo que no tuvo una adecuada preparación física que ahora le está pesando.

Todo eso ha generado que la afición crucifique al referente erizo, que siempre da todo, lo cuál sabe bien «Pipo» que afirma que Bryan siempre da el 100% en la cancha.

Giancarlo González habló con Teletica Radio y salió en defensa de Bryan Ruiz, a quién considera que es incriticable, ya que siempre lo da todo en el terreno de juego.

«El nivel de Bryan Ruiz en La Liga es incriticable, él es un líder en el equipo, es un jugador que corre los minutos que juega ya sean 90 o 5, obviamente nos aporta mucho con la pelota y sin la pelota usted lo ve que es un jugador que se sacrifica y quiere lo mejor para La Liga, si tiene que barrerse se barre, al igual que Álex López. Obviamente son decisiones de Careivc y todos respetamos, siento que la propuesta de La Liga es buena y al final, perdemos y no era lo que queríamos y de ahora en adelante todo será para mejorar», afirmó Giancarlo González a Teletica Radio.

Los manudos ya cambiaron el chip de la Supercopa y ahora se mentalizan en buscar derrotar al Cartaginés el sábado 7 de agosto a las 7:00 de la noche en el Morera Soto.