Redacción. El diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, rindió cuentas esta mañana en la Comisión sobre posible penetración del narcotráfico en la política y presentó una serie de certificaciones del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Fiscalía, así como el registro de sus llamadas y declaraciones de bienes.

Al congresista se le investiga por una visita que realizó a un presunto cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico.

Luis Ramón Carranza, diputado del PAC, aseguró que no es normal que el mandadero de un diputado sea el presunto líder de una banda.

«Yo no estoy inventando una novela, sino que aquí hay metidos regidores y el secretario general del Partido Liberación Nacional y el alcalde de Corredores, yo no lo acuso porque yo no soy policía y no tengo elementos para acusarlo», destacó.

Las declaraciones de Carranza molestaron a la diputada liberacionista, Karine Niño, quien le comentó al congresista del PAC que si tiene pruebas de que existe un hecho delictivo que denuncie.

«El Partido Liberación Nacional no se esconde y nacimos para construir una nueva Costa Rica y por eso, Gustavo Viales da la cara y no andamos escondiendo, miedo tiene el PAC que es el único partido condenado y que no dice de dónde sacó el dinero para pagar la estafa que hizo», aseguró.

Erick Rodríguez, diputado independiente, manifestó que su compañero, Luis Ramón Carranza, lo que quería con esta moción de comparecencia del diputado Gustavo Viales era hacer un show político y eso no debería de pasar en el primer Poder de la República.