Tencio dejó a Costa Rica en alto en Tokio

Redacción – El rider costarricense, Kenneth Tencio, recibió previo a su vuelta a Costa Rica el diploma olímpico que lo coloca entre los mejores del mundo en el BMX FreeStyle.

Este reconocimiento ganado por Tencio solo lo obtienen los atletas que logran posicionarse entre los primeros ocho lugares en sus respectivas disciplinas.

Al ubicarse de cuarto es el mejor resultado masculino olímpico para Costa Rica. Kristopher Moitland (Taekwondo) y Andrés Brenes (MTB) quedaron en la sexta posición.

Además, esta es la primera vez en la historia en que Costa Rica gana dos diplomas olímpicos por dos atletas diferentes en unos mismos Juegos. El otro fue ganado por Brisa Hennessy, surfista nacional de 21 años.

Tras lo hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Kenneth Tencio afirma que Costa Rica es visto ahora como potencia del BMX, lo cuál lo llena de felicidad.

«Lo disfruté mucho y viniendo de un país tan pequeño representa mucho, somos potencia en el BMX FreeStyle, tenemos países de todo el mundo con infraestructura increíble y tenemos países como Estados Unidos que traía a sus mejores dos atletas y todo mundo esperaba medalla también, saber que quedamos al frente de ellos y ver que todo el trabajo que se ha hecho ha valido la pena, la verdad que es muy satisfactoria y ver que esto inspira a otros es lo que más me conmueve, traje alegría al pueblo después de una pandemia y ver tantas personas sonriendo me pone muy feliz, eso me hace sentir súper bien», afirmó Tencio.

La llegada del deportista a Costa Rica será este 2 de agosto pasadas las 11:00 de la noche. Se espera que se haga un recibimiento especial para Tencio.