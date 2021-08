Redacción. Los ministros de Comercio Exterior, Andrés Valenciano y de Hacienda, Elián Villegas, respectivamente, así como Javier Morales Argüello, presidente de la Asociación Cámara de Desarrolladores de Puertos y Fronteras de Costa Rica comparecieron esta mañana en la Comisión de Limón.

Los dos primeros dijeron que el expediente 22.082 Ley de Nacionalización de las Mercancías en el Puerto de Ingreso y Reforma a la Ley General de Aduana no viene a solucionar los problemas de recaudación de impuestos y más bien podría generar atrasos en el servicio a los usuarios.

“Considero que este proyecto no está en línea con los procesos de facilitación de trámites más bien pone limitaciones, por lo que, no es óptimo para el país y no debe seguir adelante”, sostuvo ante los congresistas el ministro de Hacienda, Elián Villegas, al ser interpelado por los congresistas.

En criterio de Valenciano, la declaración anticipada de las mercancías es una norma internacional que permite descongestionar las fronteras ya que estas pueden moverse por el territorio nacional, mientras que al nacionalizar en los puertos se limita al operador comercial y esto va en contra de los acuerdos del CAUCA IV.

El diputado Eduardo Cruickshank, proponente de la iniciativa, fue un duro crítico de la posición sostenida por el Ministro Villegas y presentó titulares de medios de información en los que se denuncia la inactividad e inacción de aduanas en el cobro de los impuestos, hechos que también fueron denunciados por la Contraloría General de la República.

El representante del puerto del Atlántico, cuestionó a ambos ministros si al existir tanta cantidad de contenedores que no se revisan, ellos pueden asegurar que en estos vehículos no ingresan al país drogas, armas, dinero proveniente del narcotráfico o cualquier otro tipo de producto ilegal.

El diputado David Gourzong, aseguró que no es posible que más del 80% de las mercancías que entran y salen del país pasen por la provincia de Limón y sin embargo, esto no se refleje en la cantidad de empleos con que se cuente en la provincia.