González considera que deben levantarse más fuertes

Redacción – El veterano defensor de Alajuelense, Giancarlo «Pipo» González, afirma que deben sacar carácter y demostrar porque son La Liga, donde tienen claro el objetivo de ser campeones nacionales en el Apertura 2021.

González asumió la responsabilidad de su irregular Clásico Nacional, donde cometió un penal y realizó varios errores, que le han valido cientos de críticas de parte del liguismo, debido a la derrota por 4-2 en La Cueva.

Pese a desdibujada presentación, el defensor erizo señala que perdieron solo una batalla y no la guerra, ya todavía falta mucho del campeonato nacional. Es tan grande su compromiso, que el futbolista se mentaliza en seguir mejorando sí o sí.

Lea también: Alonso Martínez envía mensaje a Luis Fernando Suárez con doblete en el Clásico

Además, González afirma que en el camerino manudo deben analizar ese duelo ante Saprissa, con el fin de desmenuzarlo para que no vuelvan a caer en los mismos fallos.

Giancarlo González dio la cara tras la vergonzosa derrota eriza y afirma que deben analizar lo sucedido para levantarse más fuertes y así pelear por ser campeones.

«Esto es de hombres, perdimos una batalla y no la guerra, tenemos que comprometernos todos para mejorar como equipo y como grupo para que el siguiente Clásico sea diferente. Yo siento que son cosas que tenemos que analizar y son cosas que prefiero que pasen ahorita y no en una final, obviamente es un partido para desmenuzarlo y entenderlo para saber porque tuvieron más la pelota en el segundo tiempo.

Acá no estamos para acribillar a nadie, esto es de hombre y sabemos que podemos enfrentar este campeonato, Somos La Liga y tenemos el objetivo claro que es ser campeones. Es un partido que perdemos, no cambia nada y hay que seguir más fuertes, pero hay que seguir, hay que mejorar y analizar detalladamente para saber que fue lo que pasó en la cancha y siento que puedo mejorar día a día para dar el 100% y no tengo nada que reprocharme a mi mismo», afirmó a Pipo González a Deportivas Columbia.

Los manudos recibieron un fuerte golpe en el campeonato, por lo que ahora buscarán aprovechar la semana larga para volver más fuertes que nunca al certamen.