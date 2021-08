Herrera mostró su preocupación y malestar por el calendario

Redacción – El preparador físico del León, Juan Carlos Herrera, considera como una «grosería» el calendario del torneo de Apertura 2021, debido que da poco tiempo de recuperación entre partido a partido, lo cuál complica todo.

Herrera se une a jugadores y entrenadores, que han pegado el grito al cielo por los lapsos tan cortos que hay entre jornada y jornada, ya que en muchos casos con costo se cumplen un poco más de 48 horas para volver a la acción.

Es por ello, que el encargado de regular y mantener en buena forma a los jugadores erizos, señala que en el plantel comandado por Luis Marín tiene jugadores como Bryan Ruiz, Alex López, Johan Venegas y entre otros, que no están en óptimas condiciones.

Dicha situación se da porque no hicieron pretemporada ni trabajos adecuados para afrontar el semestre, por lo que ahora en pleno torneo se han visto forzados a darle descanso a figuras rojinegras, con el fin de no arriesgarlos a lesiones mayores.

Uno de los casos víctimas del ajetreado calendario es Bryan Ruiz, que no pudo ir al último fogueo de La Sele ante El Salvador por una sobrecarga muscular, por lo que tuvo descanso de más de seis días y ya está listo para volver a la acción con Alajuelense.

Pero ese amistoso de la Tricolor le dejó dos jugadores entre algodones a Herrera, tal y como lo son González y Venegas, por lo que deberá ejecutar trabajos especiales con estos jugadores fundamentales en el engranaje de La Liga.

Juan Carlos Herrera tiró con todo al calendario del campeonato nacional y afirma que como institución están sufriendo por la considerable cantidad de juegos tan seguidos.

«Es muy complicado, pero es lo que hay. Tenemos gente que no está en su óptima forma, porque no realizó la pretemporada o porque viene de dos años prácticamente corridos jugando y ahora le abonamos el tema de la selección, queramos o no la grosería de calendario también juega muchísimo en estas repercusiones y estos cuidados.

Me quiero referir de dos maneras, tanto como institución que lo estamos sufriendo, tengo el caso de Bryan Ruiz que ya se recuperó, pero también Pipo González y Johan Venegas, quiénes ahora regresan de la Selección resentidos de alguna manera por tanto trajín y tanta sobrecarga, entonces repito me refiero de manera institucional y ahora sufrir primera convocatoria algunas ausencias, también rendimientos en estado de forma», afirmó Juan Carlos Herrera.

Los manudos afinan detalles para enfrentarse al Municipal Grecia este próximo miércoles 25 de agoto a las 7:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto.