Redacción- El locutor Rafael Enrique Pérez Zárate, conocido como Rafa, es el nuevo integrante del programa de Repretel, Giros.

Rafa había sido invitado en el último mes, al menos en tres ocasiones como presentador de la exitosa revista matutina Giros y ahora estará permanente a partir de este viernes 20 de agosto.

«La oportunidad surgió demasiado rápida y espontánea. Ayer a medio día me llamaron que si podía ir a Repretel porque tenían que conversar con migo y pensé que era algo de la radio por que pertenece al canal. Pero no, me llevé la sorpresa que me querían incorporar al staff de presentadores de Giros», dijo Pérez.

El nuevo presentador de Giros comentó que no pudo combinar lo que iba a hacer en Repretel con la radio y tomó la decisión de salir de EXA FM.

«Me siento muy contento y creo que es un reto maravilloso y tengo muchísimas ganas», añadió.

Se debe mencionar que Rafa se desenvolverá como periodista, realizará notas y transmisiones en vivo.

Rafa es un profesional en comunicación con amplia experiencia en locución comercial, radio, doblaje y televisión.