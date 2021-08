Redacción – El delantero nacional, Jonathan Moya, brilla con nuevo gol en empate de 1-1 del FC Anyang de Corea del Sur y pide llamado a La Sele para inicio de la Octagonal Final de la Concacaf hacia Catar 2022.

Como es usual, Moya fue titular en el duelo de su club ante el Busan IPark en acción de la fecha 23 de la K-League 2 del balompié surcoreano.

La escuadra del costarricense tuvo un partido complicado, ya que por más que intentaron llevar peligro con «Moyata» como delantero, no lograron romper el cerrojo del rival, que más bien al minuto 41 se adelantó con el 0-1.

An Byong-jun apareció para adelantar al Busan, que vio como se demoró su buena labor al minuto 61, cuando se fue expulsado Ryan Edwards y así quedar con 10 hombres.

⚽️ 82’ GOAL | FC Anyang 1-1 Busan IPark

🔳 Jonathan Moya with the headed equaliser for the hosts to make things all square.#KLeague | #K리그 | #ANYvBUS pic.twitter.com/vIMs5zgEuh

— K League (@kleague) August 7, 2021