Redacción – Desde su llegada a la MLS en 2020, Randall Leal ha vislumbrado y este pasado fin de semana no fue la excepción al dar una asistencia en triunfo por 5-2 del Nashville SC ante DC United.

Como es usual, Leal fue titular con su número 8 en su camiseta, el cuál lo ha convertido en uno de los consentidos de la afición al club del estado de Teenesse.

Desde los primeros minutos, el tico se mostró muy participativo, pese a ello tuvo que ver el gol de Frédéric Brillant para el 0-1 a favor del DC United al minuto 3.

Ese tanto le tocó el orgullo a Leal y compañía, que sobre el minuto 13 vieron como el tico se llenó de confianza y brindó un fantástico centro para CJ Sapong, que con un gran cabezazo puso el 1-1.

Por caído el empate, el Nashville se adueñó del balón y al minuto 31, CJ Sapong selló su doblete del juego con una gran anotación. Seis minutos más tarde, Mukhtar apareció para 3-1 a favor del club donde Leal es un referente.

DC United es el club donde juega Joseph Mora, lateral costarricense, que vio desde ja banca como el Nashville ejecutó un gran planteamiento dentro de la cancha. Aunque eso sí, festejó con todo el gol de Ola Kamara para el 3-2.

En la segunda parte, Nashville manejó los tiempos del juego y al minuto 73, Joseph Mora recibió el chance de ver minutos en el DC United.

Tras una gran actuación, donde se me vio un enorme esfuerzo y sacrificio, Leal salió de cambio al minuto 78 para darle espacio a Alex Muyl, que tan solo dos minutos más tarde puso el 4-2 a favor del Nashville.

La fiesta de goles la cerró el mismo Muyl, que una gran definición de penal pudo ampliar el marcador a 5-2 en un electrizante juego, que deparó los 3 puntos para el Nashville y así alcanzar un total de 31 puntos en el tercer lugar de la conferencia del Este a lo largo de 19 jornadas.

El volante de 24 años apunta a estar en la convocatoria de La Sele en el inicio de la Octagonal Final de Concacaf, gracias a que registra 1289 minutos en 18 juegos. Es decir sólo no ha jugado un partido, lo cuál habla de su gran constancia de Leal.

FIVE GOALS IN HIS LAST SIX STARTS.

GO ON @BigAfrika88. #EveryoneN #NSHvDC pic.twitter.com/D0rprlhsMO

— Vote #CaptainZimmerman (@NashvilleSC) August 15, 2021