Atacante siempre ha dejado en claro el cariño que le tiene a la institución morada

Redacción- David Ramírez se muestra muy feliz por regresar a las filas del Monstruo y las oportunidades que ha tenido en el terreno de juego.

El centro delantero siempre ha dejado en claro su cariño por el Saprissa y afirma estar muy agradecido con el cuerpo técnico y compañeros por el recibimiento que le han dado.

Por lo que el atacante de 28 años de edad afirma entregar el 100% cada vez que tiene la oportunidad de saltar al terreno de juego.

Como lo hizo en el pasado Clásico Nacional que se disputó el pasado sábado 28 de agosto, duelo en el que ingresó de cambio para sustituir al joven Orlando Sinclair.

Duelo ante el enconado rival que los tibaseños lograron dejarse por marcador de 4-2, pese a que empezaron perdiendo muy temprano con un 0-2.

Lo que generó que Mauricio Wright moviera las piezas y tan solo al minuto 35 Ramírez entró de variante para cambiarle la cara ofensiva a su equipo, objetivo que logró a cabalidad aunque sin penetrar las redes defendidas por Leonel Moreira.

«Me he sentido bastante bien, como siempre el grupo me ha ayudado bastante, el cuerpo técnico también, la verdad es que siempre que entro a la cancha lo único que deseo es que Saprissa gane, trato de dar el 100% de mi parte, eso me hace muy feliz, muy contento de los minutos que he tenido, muy contento de las participaciones que he tenido y ojalá podamos continuar de buena manera», declaró Ramírez.