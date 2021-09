Joven ya ha sido llamado a La Sele Sub-17 y Sub-20

Redacción – La cantera del Municipal Liberia ha forjado jugadores de calidad y ahora una de las promesas es Bryson Rodríguez de solo 16 años, que está feliz en el club pampero pero como todo joven sueña alto y uno de sus anhelos es llegar a Alajuelense.

El joven nacido en el año 2005 en Estados Unidos es la nueva perla del club aurinegro, que actualmente está en segunda división tras su descenso en mayo del 2018.

Cristian Gamboa del VFL Bochum de la Bundesliga de Alemania es uno de los jugadores que fueron formados en el club liberiano, que ahora tiene como un proyecto a futuro a Rodríguez, que a su corta edad ya está en el plantel liderado por Marvin Solano.

Es tanta la fe que tienen en la calidad y picardía de Bryson, que la directiva de Liberia ha tasado al futbolista de padre tico y madre estadounidense en más de $1 millón.

Dicho monto refleja en la confianza que tienen en el cuadro de la categoría de plata por el juvenil, que en el plano nacional se ve en un futuro cercano jugando con La Liga, club al cuál es fanático por herencia de su papá, que originario de San Ramón, Alajuela,

Ese sentimiento por los colores rojinegros hacen que Rodríguez Pawloski anhele con firmar un contrato con el León y entrenar a diario en el CAR rojinegro, el cuál está a la altura de la exigencia de grandes equipos en el mundo.

Incluso, Bryson afirma que admira estilo de juego del hondureño Alex López, el cuál es un jugador similar a la posición del juvenil pampero en el mediocampo.

Aunque desea con llegar algún día al Equipo de su Gente, el futbolista tiene bien puestos los pies en la tierra y deja claro que está feliz en Liberia, donde espera consolidarse en la segunda división y así empezar hacerse un nombre en el país.

Bryson Rodríguez ya forma parte de La Sele Sub-17, lo cuál habla bien de su talento y en una charla con AMPrensa.com contó su deseo de llegar algún día a La Liga.

«De Costa Rica me gustaría jugar en La Liga, mi papá es muy liguista y me gusta como es el fútbol de Alajuelense y por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que es un ambiente de otro nivel por así decirlo, cada club grande como el Real Madrid o Manchester United tienen sus canchas y sus edificios que son muy significativos para el desarrollo del club y sus jugadores, sin dudas que La Liga me gustaría mucho llegar ahí.

Además, admiro mucho a Alex López, él siempre juega con mucho amor y pasión, se ve en los goles que anota, de tiro libre y fuera del área, es un jugador más de mi posición en el mediocampo y la verdad que él ha ayudado mucho a La Liga y también con la Selección de Honduras. A mí me gusta mucho dar pases en cancha y tipo Alex.

Pero por ahora estoy en segunda división con Liberia, estoy muy feliz acá. La segunda se juega con mucha pasión y demasiada sangre, es una liga que me va ayudar a forjar carácter y sé que me ayudar a mejorar, ser mejor futbolista», afirmó Bryson Rodríguez a AMPrensa.com.

Liberia cuenta con un plantel de una enorme calidad, pero lamentablemente este 18 de septiembre sufrieron una dolorosa caída por 1-2 ante Escorpiones de Belén y así sumar su tercera derrota del certamen de segunda.