Según datos de la OMS el daltonismo afecta a 1.5% hombres y 0.5% de mujeres en el mundo

Redacción- Gracias a una alianza entre Kellogg’s y la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas (Fundaprogreci), se logró lanzar la campaña Color Loops de Froot Loops, con el propósito de concientizar, que el mundo es de muchos colores y muchas personas lo ven diferentes, como las personas que padecen de daltonismo.

Uno de los objetivos de esta alianza es informar sobre la importancia del cuidado de la salud visual y ayudar a detectar el daltonismo en los niños y niñas.

Según American Academy of Ophtalmology, el daltonismo o discromatopsia es la incapacidad de ver los colores de manera normal, también conocido como déficit de color. En el caso del daltonismo, una persona a menudo no puede distinguir ciertos colores, usualmente, no distinguen el verde del rojo y, a veces, los azules.

La gerente de marcas de Kellogg’s en Centroamérica y el Caribe, Gina Paz, menciona que el equipo de esta campaña, les interesa apoyar, mediante información oportuna, a los padres y madres de niños y niñas que puedan llegar a tener esta enfermedad visual.

«En Kellogg’s nos dimos cuenta que no muchas personas ven el rojo y el verde de nuestros froot loops, de la misma manera en que lo ven la mayoría, por ello, quisimos entenderlo y nos gustaría que más personas lo comprendan, se informen y contribuyan a que quienes podrían experimentar algún indicio de daltonismo, puedan detectarlo a tiempo. Cuidar la salud visual de los pequeños es fundamental» afirmó Paz

Asimismo, esta será la nueva caja edición especial de froot loops, la cual, tiene información en la parte trasera, que permitirá ver si la persona padece de daltonismo, con un juego, con loops de colores. Invita a los consumidores de la marca, a conocer más sobre el daltonismo.

Esta campaña actualmente se encuentra en Guatemala, Costa Rica y Panamá. A partir de octubre y hasta inicios del próximo año, se van a poder comprar en los diferentes puntos de venta, con el propósito que llegue a todo el país.