Madrigal le guarda un enorme respeto a Navas

Redacción – El conocido arquero tico, Marco Madrigal, asegura que Keylor Navas debe recordar que es gracias a la Selección Nacional, que actualmente está en la élite del fútbol mundial defendiendo los colores de París Saint Germain de Francia.

Madrigal de 36 años actualmente es ficha del Municipal Liberia de la segunda división nacional, donde anhela con ascender el próximo año al máximo circuito.

Para Marco es un honor ser uno de los cancerberos ticos que se ha dado el lujo de compartir camerino y entrenamientos con el embajador del fútbol tico. En su etapa con La Sele, Madrigal estuvo al lado de Navas, de quién aprendió bastante.

Su relación con el «Halcón» data desde hace varios años, cuando se dio el lujo de compartir un proceso Sub-20 con Navas y Daniel Cambronero. Durante esa etapa, Madrigal logró conocer como era el oriundo de Pérez Zeledón, al cuál hace que le respete mucho.

Para el ex-arquero de San Carlos y Cartaginés haber estado con Navas cuando estaba joven, lo hizo saber que el tico iba brillar en su carrera, ya que siempre se destacó por su arduo trabajo al darlo todo siempre.

Es por ello, que Madrigal cree que cuando se critica a Keylor cuando está lesionado y no puede venir a La Sele, es algo que se debe manejar con cuidado, debido que la gente no sabe la realidad, porque es un tema que maneja propiamente la Fedefútbol y PSG.

Ante eso, el arquero liberiano afirma que todos los éxitos ha logrado el arquero de 34 años tienen a La Sele como protagonista, por lo que actualmente el originario de Pérez Zeledón se da la ostentación de compartir con estrellas con Neymar, Messi y Mbappé.

Marco Madrigal conversó con AMPrensa.com y afirma que Navas está varios escalones arriba del fútbol nacional, pero no debe olvidarse de la Tricolor.

«Yo a Keylor Navas lo conozco desde hace bastante tiempo, yo compartí con él durante el proceso Sub-20, yo compartí con Keylor Navas y Daniel Cambronero en un proceso donde estaba Celso Borges, Yherland McDonald y había un buen equipo por ahí del 2005. Navas siempre fue trabajador y siempre ha sido una buena persona. Para mí, yo lo veo igual y él trato de él siempre es igual para todos, no hicimos mucho trabajo, pero sé como trabaja dándolo todo siempre, por eso le ha ido como le ha ido.

Si está lesionado cuando lo llaman a La Sele o no está lesionado, eso no lo sabe la gente, eso lo sabe él, el PSG y la Fedefútbol, dígase lo que se diga, creo que nadie quiere no estar con la Tricolor, gracias a la selección, Navas está en la élite del fútbol mundial, llegó al Real Madrid y ahorita gracias a todo eso ha tenido la carrera tan exitosa que tiene, entonces ya eso está en cada uno en lo que piense y creo que ya no se puede hacer nada.

Navas está varios escalones arriba del fútbol tico y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados acá en Costa Rica, él se maneja diferente, Keylor está jugando con los mejores del mundo y la verdad que su trabajo va respaldado por los grandes equipos en los que ha estado y sino viene ahí hay grandes porteros también y hasta yo estoy disponible para que me convoquen (risas)», afirmó Marco Madrigal a AMPrensa.com.

Sin dudas, que Madrigal guarda grandes recuerdos al lado de Navas, quién actualmente lucha todos los días por ser titular ante el italiano «Gigi» Donnarumma.