De las últimas siete copas que han disputado, entre nacionales e internacionales, solo han conseguido dos

Redacción- Leonel Moreira acepta que el plantel de lujo que tiene La Liga se encuentra en deuda con los aficionados erizos.

Debido a que los rojinegros han conformado un plantel lleno de estrellas en cada mercado de fichajes moviendo las fichas.

Pero esto no ha terminado de quedar demostrado en el terreno de juego, puesto que en los últimos cuatros torneos nacionales han figurado en las instancias finales, pero solo han levantado una copa.

Mientras que este martes recibieron una nueva y fuerte estocada al ser eliminados de la Liga Concacaf en su propio estadio ante el actual colero del fútbol guatemalteco.

Fracaso que se vuelve aún mayor porque eran los campeones defensores de ese certamen y ahora ni siquiera consiguen clasificar a la Concachampions.

«Claro, claro, cómo no les vamos a deber, si tenemos todo, no nos podemos quedar, creo que nosotros tenemos que salir a representar este escudo, esta institución histórica, prestigiosa, defenderla y darle el valor que se merece, ahora somos los jugadores y todos juntos que en conjunto tenemos que rendir ese respeto a nuestra afición, a nuestra institución y hasta el momento no lo estamos haciendo».

«Creo que somos consientes de que tenemos que mejorar, tenemos que cambiar para ya, no decirlo, si no hacerlo, tratar de cambiar este duro golpe el día de hoy que no lo esperábamos, pero el fútbol es así, si cometes errores y durante el encuentro creo que a lo último pasa factura, no solo por portar esta camisa vamos a ganar partidos, si no que tenemos que debemos demostrar el peso que tiene esta camisa», expresó Moreira.