Global de 3-3 benefició al Guastatoya

Redacción – Sin ningún tipo de excusas, Luis Antonio Marín dio la cara tras la eliminación de La Liga en el torneo regional ante Guastatoya de Guatemala, que dio la campanada al depararle un ridículo y un gran fracaso al León.

Tal parece que ser el «Rey de los fichajes» le sirvió de poco a Alajuelense, que tiene lujos como el CAR y autobús personalizado, que valen de poco tras caer eliminados en Liga Concacaf con un global de 3-3 que beneficio por goles de visita a los chapines.

Luis Ángel Landín, delantero mexicano con pasado por el fútbol tico fue el verdugo del León, que vio también como el arquero tico Adrián De Lemos se agigantó con grandes tapadas para generar un nuevo capitulo gris en la historia del Equipo de su Gente.

Sin dudas, que el resultado genera un enorme disgusto entre el liguismo, debido que quedaron fuera de la próxima Concachampions a manos del peor equipo de la Liga Nacional de Guatemala, ya que los «Pecho Amarillo» son últimos en su torneo.

Luis Antonio Marín habló en conferencia de prensa y reconoció el rotundo fracaso de Alajuelense, que a pesar de su gran plantel sumó un gran ridículo.

«Tenemos que hacer un análisis profundo y lo que si tenemos que aceptar que ha sido un ridículo y un gran fracaso deportivo, eso no lo podemos ocultar ni lo vamos a ocultar, independientemente de todo, lo aceptamos y no podemos decir otra cosa.

Lo del puesto yo sigo trabajando y eso no lo puedo responder, seguiré trabajando aquí hasta cuando alguien piense lo contrario y seguiré trabajando dando mi máximo esfuerzo para lograr los objetivos del equipo y para lo que me trajeron, es claro que fracasamos en Concacaf y tenemos que luchar por lo que queda que es el torneo nacional, no nos queda otra meta dentro del club verdad», afirmó Marín.

En las redes sociales de Alajuelense, la afición eriza pide la destitución de Marín, a quién consideran que no es apto para comandar el proyecto de «La Liga del Futuro».