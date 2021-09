Suárez confía en la calidad de sus dirigidos

Redacción – El timonel colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, aclara que no cree que a la Selección Nacional le falte vergüenza o carácter en los partidos.

Suárez es bastante cuidadoso con sus declaraciones sobre el rendimiento de la Tricolor y por eso salió al paso de los cuestionamientos de la afición y la prensa, que aseguran que varios seleccionados han mostrado falta de compromiso con la camisa roja.

Esa situación no ha gustado para nada al mandamás del cuadro patrio, que es claro que nunca le ha faltado el respeto a sus muchachos, tal y como lo han querido dejar ver varios medios de comunicación en el país.

Es por ello, que Suárez afirma que no cree que a La Sele le falta vergüenza o carácter, ya que para él lo más primario son las situaciones o formas de jugar en pro de la Tricolor, que ya está lista para enfrentar a Jamaica este miércoles 8 de septiembre.

De cara a este crucial duelo ante los caribeños, Suárez espera contar con Campbell los 90 minutos y por eso salió aclara la polémica que se ha armado alrededor de La Sele.

«Ya estoy curado en salud respecto a lo que uno dice, mañana va salir el título o ahorita de que Luis Fernando Suárez dice que la selección le falta carácter o vergüenza, me parece que ese no es el título, quiero ser claro que no lo dije así.

Entre todas las cuestiones dije que hay formas de jugar y que es lo que en determinado momento cosas que uno pone como prioritarias o que también en determinado momento hay que poner y siempre lo han puesto, pero hay veces que hay uno piensa como lo hace y no como lo termina.

Yo no creo que a la Selección Nacional le falte vergüenza o le falte carácter, que hay que mostrarlo siempre y que este partido que viene, de pronto eso es lo más primario respecto a situaciones y formas de jugar, eso es lo que quiero decir, antes que cualquier cosa, después hay gente que te hace un revulsivo importante. Joel Campbell lo hizo y me parece un jugador importante haciéndolo de cualquier cosa y es muy importante para la selección», afirmó Suárez.

La Tricolor podría tener varios cambios en sus formación para el duelo ante los jamaiquinos, a quiénes buscarán vencer para sumar la primera victoria en la octagonal.