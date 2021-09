Calvo no se confía de Jamaica

Redacción – El defensor de La Sele, Francisco Calvo, asegura que Jamaica no es un rival fácil, debido que sus seleccionados están en ligas europeas o la MLS en su mayoría.

Aunque muchos ticos ven a la Tricolor goleando a los «Reggue Boyz» en el Estadio Nacional, Calvo no lo ve así y asegura que no hay ningún rival fácil.

Para el zaguero patrio de 29 años, los jamaiquinos han crecido de gran forma, por lo que no es casualidad que tengan muchos jugadores en ligas europeas (Inglaterra principalmente) o en la MLS de los Estados Unidos.

Incluso, cuentan con Javon East, que milita en el Santos de Guápiles. La presencia de East es una ventaja para el cuerpo técnico caribeño, que tienen en el delantero santista a alguien que conoce muy bien a los jugadores ticos.

Eso es una ventaja para Jamaica, sumado a la parte física y atlética envidiable de los caribeños, lo cuál tienen muy presente a lo interno de La Sele.

Francisco Calvo deja claro que pueden contrarrestar lo bueno de los jamaiquinos con tenencia de pelota y no dejarlos correr, con el fin de sacar ventaja en la cancha.

«Hoy en el fútbol no hay ningún rival fácil, las distancias para mí se han acortado demasiado, todos los jugadores han crecido. Jamaica no es un rival fácil, sus jugadores están en Europa o MLS. Entonces son buenos jugadores, sabemos de la parte física y atlética que ellos tienen, pero nosotros lo podemos contrarrestar con tenencia de pelota, controlándolos bien y siempre cerca de ellos, no dejarlos correr.

La táctica fija para ellos es muy importante y tenemos que cuidarla, tratar de sacarle provecho, porque contra nosotros han dejado algunos espacios y despistes que nosotros podemos aprovechar y sacar esa inteligencia que también tenemos», afirmó Francisco Calvo.

Norman Campbell y Kemar Lawrence, jugadores de Jamaica finalmente si podrán jugar ante La Sele, luego de que la Fedefútbol a través del Ministerio del Deporte presentaran a Migración la solicitud de visa para el ingreso de estas figuras caribeñas.