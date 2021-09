Torres salió muy molesto por la goleada sufrida ante los josefinos

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, asegura que representan al club más grande de Costa Rica, por lo que no pueden por 4-0 ante Sporting FC.

Torres se mostró muy molesto por la vergonzosa caída del Monstruo, que generó que los josefinos les robaran el liderato para ellos adueñarse del puesto de privilegio.

Los morados no fueron ni la sombra de lo que venían haciendo en jornadas pasadas en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, donde dejaron muchas dudas con un bajo nivel.

Los capitalinos le regalaron un debut para el olvido para Kevin Chamarro, que vivió en carne propia el doblete de Bryan Vega y los goles de Luis Flores y Denis Castillo.

Ese resultado generó que Torres saliera caliente del compromiso, ya que catalogó de increíble que les anotaran por fallos puntuales en la táctica fija.

Mariano Torres habló con Tigo Sports y asegura que al ser el equipo más grande de Costa Rica no pueden perder de la forma que lo hicieron ante los josefinos.

«Es increíble, porque cuando más hablas pasan las cosas y tratamos de decir lo que nos equivocamos y salimos al segundo tiempo para que nos vuelvan a meter un gol de la misma forma, que nos venían metiendo los goles. Ahora tenemos que pensar todo lo mal que hicimos para que no se vuelva a repetir. Vuelvo y repito, me voy caliente, no me gusta nada perder de esta forma, representamos al club más grande y no podemos perder así ante Sporting», afirmó Mariano Torres a Tigo Sports.

La derrota dejó al Saprissa en el segundo lugar con 16 puntos en el segundo puesto. Mientras, que Sporting se mantiene como líder e invicto con 17 unidades.