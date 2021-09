Redacción – Priscilla Chinchilla celebra nuevo gol en dolorosa derrota de 1-2 del Glasgow City FC en la UEFA Champions League femenina.

La delantera costarricense fue titular con el Glasgow City FC de Escocia, que se enfrentó en el juego de vuelta de la serie ante el Servette FC de Suiza.

Con su número 21 en la espalda, Chinchilla se mostró bastante participativa desde el inicio del duelo y al minuto 14, la atacante tica apareció con un maravillosa definición para poner el 1-0 a favor del Glasgow City FC.

Chinchilla dio muestra de su calidad con una sensacional ejecución frente a la arquera rival, que vio como la tica adelantó a su equipo en el partido. Ese tanto fue el tercero de Priscilla en la presente edición de la Champions femenil.

