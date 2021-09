Saprissistas están molestos con rendimiento morado

Redacción – El timonel del Monstruo, Mauricio Wright, dejó claro que no está para nada contento con el empate de 1-1 ante Guanacasteca en La Cueva.

Los morados empataron ante un aguerrido conjunto pampero, que mostró jerarquía y garra para robarse un punto en la visita a San Juan de Tibás.

Ese resultado generó una gran incomodidad en el estratega del Saprissa, que deja claro que ese tipo de resultados no se pueden seguir dando, ya que contabilizan solo 1 punto de los últimos 9 tras sumar dos derrotas y un empate en la últimas tres fechas.

Lea también: Punto guanacasteco retumba en La Cueva con gran empate ante Saprissa

Dicha situación ha generado un enorme enojo en el saprissismo. Pese a ello, Wright afirma que ellos saben que los equipos redoblan esfuerzos cuando ven la camiseta morada al frente, por lo que deja claro que deben reponerse lo más pronto posible.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y señaló su malestar por el empate, el cuál consideró lamentable, por lo que ahora se enfocará en el duelo ante Santos.

«Jugar en Saprissa no es fácil, nosotros sabemos que equipos redoblan esfuerzos contra nosotros también en algunas ocasiones y lo sabemos, nosotros lo tenemos claro y debemos reponernos a ese tipo de situaciones, aquí no podemos buscar ningún tipo de argumentos que no sean validos en lo que aconteció en el partido y lo que nosotros venimos haciendo.

Aún así con este lamentable empate que tuvimos, pues estamos todavía arriba y metidos ahí, sabemos que la tarea iba ser complicada este torneo y vamos a ver cuáles equipos tienen la fuerza para sostenerse ahí arriba e incluido nosotros, que hemos venido cediendo terreno de una forma u otra, porque de nueve puntos solo uno.

Así que estamos conscientes de eso y debemos replantear lo que viene, recuperar el equipo para ir a jugar contra el que está de líder, que es Santos. No estamos para nada contentos con el resultado ni con las jornadas anteriores tampoco, pero bueno hay que vivir el presente y enfocarnos para una tarea complicada en Guápiles», afirmó Wright.

Los morados se han estancado en la tabla de posiciones, donde registran 17 puntos en 11 jornadas disputadas, lo cuál los coloca en el cuarto lugar del certamen.