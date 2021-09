Hernández está preocupado por el pobre nivel de La Sele

Redacción – El recordado ex-volante de La Sele, Carlos «Zorro» Hernández, elogia sacrificio y ganas de Ricardo Blanco, a quién considera que tiene sus debilidades pero lo compensa dándolo todo por la camiseta de la Tricolor.

Hernández está preocupado por el pésimo rendimiento de la Selección Nacional, que de 9 puntos posibles solo sumó 2 tras los empates ante Panamá y Jamaica.

Esa situación ha hecho que el ex-seleccionado recuerde que al cuadro patrio siempre se debe llegar comprometido se juegue o no en la eliminatoria, esto con el fin de contribuir lo más que se pueda con el grupo.

Además, de estar comprometido al máximo, Hernández reconoce que no hay ese compromiso en muchos jugadores de La Sele, por lo que afirma que esas ganas y amor por el país siempre deben existir, con el fin darlo todo por la camiseta.

Para el mundialista en Alemania 2006, Ricardo Blanco es uno de esos jugadores que si lo dan todo por los colores patrios, por lo que no es de sorprenderse que haya sido de los mejores jugadores en el inicio de la octagonal de la Concacaf.

Carlos Hernández puso de ejemplo a Blanco, a quién se le ve la actitud en la cancha y por ello, se le ve la fuerza y coraje de querer representar de gran forma a Costa Rica.

«A la selección usted debe llegar comprometido, juegue o no juegue, los minutos que juegue usted siempre debe estar comprometido con la selección y yo creo que nosotros lo hemos notado, hemos visto que no hay ese compromiso. A pesar de que muchos no están pasando un buen nivel, creo que el compromiso siempre debe existir.

Pongo un ejemplo, tal vez puede sonar feo o me pueden criticar, pero Ricardo Blanco tiene sus debilidades pero lo compensa con sacrificio y porque ha sido de los mejores en estos tres partidos, porque se ve la actitud de él y a veces el jugador no entiende, que uno puede tener una mala noche, uno puede andar mal pero uno lo puede recompensar con sacrificio, con sudar la camiseta, sudarse y barrerse, que se vea esa fuerza de querer ganar», afirmó Zorro Hernández al programa 120 minutos.

Hernández actualmente es asistente técnico del «Tuma» Martínez en Barrio México de la segunda división. Desde ahí, «El Zorro» se ha mantenido activo en el fútbol tico.