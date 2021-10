De igual forma, «Amarrau» se posicionó de #1 en el top 100 de Apple Music

El video musical fue producido y dirigido por Cesar Mora

Redacción- El cantante nacional Tilaranense Sandro Emanuel Herrera Manzanares, popularmente conocido como Kavvo, logró posicionarse de #1 en el top 50 de Spotify y #1 en el top 100 de Apple Music con su exitosa canción «Amarrau», algo que ningún otro tico había logrado hasta el momento.

El artista de 18 años, inició componiendo canciones a los 16 años y empezó subiendo covers de canciones a sus redes sociales. Tiempo después, su actual productor musical lo contactó e iniciaron con este proyecto.

AM Prensa, conversó con Kavvo, el joven artista nos compartió un poco de lo que ha sido su trayectoria en el mundo de la música y lo que sintió al ver que su canción había llegado tan lejos.

«Cuando me di cuenta que la canción llegó a #1, me emocioné bastante la verdad y más de haber bajado a «Yonaguni» que tenía como 2-3 meses de estar ahí arriba, pasar a «Pepas», o sea que en mi país se esté escuchando más esta canción que las otras, y a parte de ser una buena noticia para mi, mi equipo y mi familia, también lo es para la escena» expresó Kavvo

Christopher Alfaro, mejor conocido como ChrisTodoBien, es el productor musical de Kavvo, juntos empezaron este sueño y nos expresaron como su relación además de ser profesional, también es de hermandad, lealtad y confianza.

ChrisTodoBien, actualmente tiene 21 años y vive en Grecia donde tiene su estudio de grabación, originalmente no es productor musical, es músico sinfónico y tiene una carrera musical de casi 11 años, empezó con la música clásica a través del trombón, después de todos estos años de varias orquestas, oportunidades internacionales, está actualmente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica.

Hace casi 3 años, comenzó con curiosidad por la producción musical, con el paso de los años fue descubriendo varios artistas, principalmente de Grecia.

De igual manera, nos comentó que hace un año y un par de meses fichó a Kavvo, ellos jamas esperaban lo que se les venia encima y aquí van para arriba.

«En algún momento me topé con el perfil de Sandro en Instagram y decidí mandarle un mensaje, me respondió y desde ese momento veníamos formulando ideas para hacer una canción, sacamos la canción, que fue grabada con un Huawei, no fue grabada acá, la grabamos a distancia y ahí inició todo», mencionó ChrisTodoBien

La primer canción que sacaron juntos se llamó «Te Sale K-ro», actualmente la canción se encuentra disponible en todas las plataformas musicales de Kavvo.

ChrisTodoBien, nos habló un poco de lo que fue su experiencia cuando se incorporó en la música urbana de Costa Rica.

«Cuando me incorporé a la música urbana en Costa Rica, era un ambiente bastante tóxico y eso es algo que existe en cualquier parte del mundo, sin embargo, ya no, ya el ambiente está cambiando para bien, cada vez más los artistas se unen. Aquí existe muchísimo talento nacional, y eso que están muy chamacos y ya la están explotando, Kavvo apenas tiene 18 años y los otros artistas rondan esa edad», dijo ChrisTodoBien

Asimismo, ChrisTodoBien, nos expresó lo orgulloso que siente de ser parte de algo tan grande, y no podía creer que algo que montaron en su casa llegase a esto. Igualmente Kavvo, comentó que las cosas que estaban logrando lo estaban haciendo de la mejor manera.

«Me siento muy orgulloso de nosotros dos, porque a pesar de que se nos vino mucha controversia y a veces fuimos poco aceptados por los grandes de la escena, logramos hacer las cosas de la mejor manera», afirmó Kavvo

Actualmente el video musical de la canción «Amarrau» superó el millón de vistas y la canción también logró posicionarse de #44 en el top viral de Guatemala.

Hasta el momento Kavvo ha sacado 14 canciones, entre ellas algunas colaboraciones, de igual manera, nos comentaron que tienen un EP (extended play) de camino y será con 5-6 canciones, además de un par de sorpresas más.

Producción del video musical

AM Prensa, también conversó con Cesar Mora, el director que produjo y dirigió el video musical de «Amarrau» y nos comentó su experiencia.

«Con Kavvo me sentí muy motivado, ya que, cuando él me contacto me dijo: «Mae tengo la canción que va a pegar». Luego empezamos con el video, y fue super lindo porque desde el principio se sentía que todo iba a salir bien. Cuando terminamos de grabar yo dije esto va a ser un éxito, se va a ver diferente y ya lo demás está escrito verdad», expresó Mora

Mora ya se encontraba un poco más familiarizado con el tema de los videos musicales, ya que anteriormente desde hace unos tres años, trabaja en distintas producciones musicales en el país, sin embargo dijo que cada video era diferente y siempre se busca que salga bien.

Las ideas del video y todo lo demás, lo elaboró y creó Mora. También destacó cómo a pesar de que fue un video de bajo presupuesto lo trabajaron en lo posible para darle un look distinto y que se viese de alto presupuesto.

Asimismo, nos mencionó que el día de la grabación de «Amarrau», el equipo de trabajo era muy pequeño, eran prácticamente él y Bryan Navarro, un amigo de Mora, que de igual forma también tiene conocimientos en la parte de edición y grabación de videos.

«Bryan siempre me ha estado ayudando e intentábamos hacer algo juntos desde hace tiempo, hasta que por fin llegó el día de la canción «Amarrau» y yo le dije, tengo esta fecha, va a ser un video así y yo creo que este video va a ser uno de los que va a llegar lejos, le dije que si quería formar parte y me dijo que si», dijo Mora

Navarro ayudó en la producción musical como gaffer, en la parte de iluminación y a acomodar distintas cosas para que el video se viese bien.

«Cesar ha visto como yo también me dedico a hacer videos y así, más que todo con Drone, que es donde le meto más, pero desde hace tiempo atrás si habíamos planeado trabajar juntos, hacer videos, y me contactó y le dimos. Fue una experiencia única y más trabajar con Cesar que es el mae que más admiro en esto, se aprende muchísimo de él con solo estar hablando, me siento orgulloso de ser amigo y trabajar juntos», afirmó Navarro

Ambos resaltan que este video superó todas las expectativas que tenían. La grabación del video duró al rededor de ocho horas y la edición por parte de Mora duró al rededor de dos días.

«Vienen muchas cosas nuevas, la música nacional se está viendo muy beneficiada, el resultado que se tuvo con el video, con la canción, se vio reflejado no solo a nivel nacional, sino también a la industria como tal y hasta mundial, lo que se viene es aun mejor», finalizó Mora