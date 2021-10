Redacción- El futbolista costarricense, Diego Campos, sigue al margen de La Sele pese a destacar con su talento en Europa y ser tomado en cuenta como uno de los mejores jugadores de la Primera División de Noruega.

Para muchos aficionados su nombre es desconocido, sin embargo, Diego Campos ha logrado consolidarse como un gran legionario por su gran calidad y destreza con el balón en cada club donde ha tenido participación.

El delantero costarricense actualmente forma parte de las filas del FK Jerv de OBOS – Ligaen (segunda división de Noruega), donde jornada a jornada destaca en su equipo, lo cual no ha pasado desapercibido en suelo europeo.

Siendo el mas reciente reconocimiento para el costarricense el forma parte del once estelar de la liga tras su excelente desempeño en la fecha 25 del balompié noruego.

Juego donde el tico dejó ver su cualidades de goleador al anotar el primer tanto para su equipo, lo cual ayudó para que el Jerv se hiciera de los tres puntos y se colocara como segundo en la tabla de posiciones y con aspiraciones de ascender.

En lo que va de la campaña registra un total de 8 goles y cinco asistencias en 25 partidos disputados, donde en su mayoría ha mostrado un nivel magnifico.

Ante el reconocimiento, el nacional no perdió tiempo para agradecer mediante sus redes sociales el ser galardonado por su desempeño en la jornada donde dejó ver su mejor versión.

Muy contento de estar en el equipo ideal de la semana! Gracias a mis compañeros por él excelente partido que tuvimos como equipo! 🙌🏽

Big shoutout to my teammates for the great game we had as a TEAM! HEIA JERV 💛💙 https://t.co/DrRZqKwX4Y

— Diego Campos (@diegocam99) October 25, 2021