Afición hondureña pide la salida del entrenador charrúa

Redacción – El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, dejó saber su enorme molestia por no conseguir la victoria ante Costa Rica en el Clásico Centroamericano, que deparó un empate de 0-0 en San Pedro Sula.

Coito dejó claro que la «H» fue superior en el compromiso ante La Sele, que tuvo como salvador a Keylor Navas que dio un recital de grandes tapadas en suelo catracho.

Los catrachos impusieron sus condiciones en la cancha, pero carecieron de efectividad lo cuál generó que Costa Rica robara un empate que vale oro puro.

La afición hondureña pide la salida de Coito del banquillo de la «H», debido que no ven al uruguayo capaz de guiar a su selección al Mundial de Catar 2022, debido que han dejado ir puntos importantes en suelo hondureño.

Fabián Coito es consciente de la difícil situación que viven y en conferencia de prensa declaró tener bronca, debido el partido ante La Sele les favoreció.

«Debemos ganar en casa y estos puntos hay que empezar a recuperarlos de alguna, nos vamos con bronca de no haber obtenido tres puntos en un partido que nos favoreció, pero bueno, es el fútbol y es el juego, me parece que no es el primero porque con El Salvador pudimos haber obtenido el partido, nos está costando convertir para ese dominio y funcionamiento plasmarlo en el resultado, repito que es lo más importante en la eliminatoria y por eso, es que es la bronca de no haber obtenido un resultado positivo ante Costa Rica», afirmó Fabián Coito.

Honduras ahora se jugará la vida en México el próximo domingo a las 5:00 pm en el mítico Estadio Azteca, que lucirá sus mejores galas para el duelo.