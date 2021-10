Yolanda Hadid acusó a Malik de agredirla tras una discusión semanas atrás

Redacción- ¡Un escándalo! el pasado 28 de octubre, la ex-modelo Yolanda Hadid acusó a ex-yerno Zayn Malik, de haberla agredido físicamente tras una discusión que tuvieron semanas atrás, esto generó una ruptura amorosa entre la Gigi Hadid y Malik.

El ex-integrante de la banda One Direction, dio una declaraciones en su cuenta oficial de Twitter, donde afirma que no tocó físicamente a Yolanda, por el bien de su hija no dará más declaraciones, y espera que su ex-suegra reconsidere sus falsas acusaciones.

«Como todos saben, siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lancen al escenario mundial para que todos puedan opinar al respecto. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no hablar de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja, que hace semanas entró a nuestra casa mientras mi pareja no estaba. Esto era y sigue siendo un asunto privado, pero parece que por ahora hay división, a pesar de mis esfuerzos por arreglarlo y volver a nuestra vida pacífica para criar a mi hija de la manera que merece”, afirmó Malik

La revista people confirmó la separación entre el cantante de 28 años y la supermodelo de 26 años, que tras 6 años de relación y de una hermosa bebe en común de 13 meses.

El representante de la hermosa rubia, dio un breve comunicado: “Gigi está únicamente centrada en lo mejor para Khai. Solicita privacidad durante este momento”.

El cantante podría tener hasta 4 ofensas criminales de acoso, el portal de TMZ afirmó que un oficial reveló que el británico se declaró culpable en uno, sin embargo los oficiales de la corte dijeron que Malik no se opuso a las denuncias de acoso interpuestas por Yolanda, y deberá cumplir 360 días de libertad condicional por violencia doméstica y también debe asistir a clases de manejor de ira y a un programa de violencia doméstica.

«No debe tener contacto con Yolanda o el guardia de seguridad. Asumiendo que las condiciones se cumplen en 6 meses, el juez podría terminar con la libertad condicional», expuso TMZ

Asimismo, el medio antes citado reveló que supuestamente Zayn «empujó a Yolanda contra un clóset causándole angustia mental y dolor físico».