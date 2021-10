Los capitalinos cuentan con varias caras conocidas en sus filas

Redacción – El histórico Barrio México anhelan que la metodología europea utilizada por su entrenador, Gilberto «Tuma» Martínez, sea la que los guíe de vuelta a la primera división, por lo que esperan hacer bien las cosas en la Liga de Ascenso.

Martínez es el capitán del barco del conjunto mexicanista, que cuenta con una planilla llena de jugadores de experiencia como es el caso de Luis Miguel Valle, Verny Scott, Edder Monguío, Jonathan Hansen, Bryan Morales y entre otros más.

Estos futbolistas con pasados en la primera división sirven de consejeros para los jóvenes del equipo canela, que de la mano del «Tuma» han sido protagonistas en segunda y están a un paso de clasificar a los cuartos de final de la categoría de plata.

Los capitalinos registran 23 puntos en 14 juegos, lo que los tiene en la cuarta posición del Grupo B de la segunda división, por lo que buscarán hacer un gran cierre para seguir en busca de llenarse de gloria en el Apertura 2021.

Barrio México tiene muy marcada la ideología del «Tuma», que vivió durante más de 15 años en Italia y conoce muy bien el dinamismo del fútbol europeo, por lo que ha tratado de realizar el mismo en el conjunto josefino.

Freddy Reyes, gerente general del club mexicanista, conversó con AMPrensa.com y llenó de elogios la forma de trabajar del estratega de 42 años con la institución.

«La intensión de Gilberto Martínez es poner en practica lo que aprendió durante en todos sus años en Italia y es como el fútbol europeo, que es dinámico a la hora de jugar, no les gusta que se pierda tiempo a la hora de jugar. Esto ha sido algo nuevo, porque los muchachos no están muy acostumbrados a tratar de ser dinámicos siempre, igual el futbolista tico no se decanta por el dinamismo que hay, «Tuma» lo que trabaja básicamente es ser dinámicos a la hora de contra atacar», afirmó Martínez.

Los josefinos también cuentan en su plantel con Carlos «El Zorro» Hernández, que cumple el rol de asistente técnico del «Tuma» Martínez.