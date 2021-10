Redacción- Los fanáticos de Marvel quedaron boquiabiertos luego de que el director James Gunn confirmará que Will Poulter se uniría al elenco de Marvel. Poulter es mundialmente conocido por su meme ¿A ustedes les pagan? de la película ¿Quién *&$%! son los Miller?, los fans no pudieron pasar por alto el sorprendente cambio de imagen que tuvo el actor.

El británico interpretara a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol.3. Así lo confirmó Gunn mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que… um… Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas”, escribió el director

A lo que el actor muy emocionado le respondió sobre el honor que siente de poder interpretar este papel.

“Gracias, James. Es un verdadero honor interpretar este papel y trabajar contigo. Estoy muy emocionado de ponerme a trabajar”, respondió Poulter

Thank you, James. It’s a genuine honour to play this role and to work with you. I’m very excited to get to work.

— Will Poulter (@PoulterWill) October 12, 2021