Calvo no juega un partido desde el 9 de septiembre

Redacción – A pesar de la gran cantidad de críticas de la afición tica, Luis Fernando Suárez, timonel patrio apuesta por Francisco Calvo pese a que llega sin ritmo de competencia y recién recuperado de una lesión muscular.

Calvo no juega un compromiso desde el partido que disputó con La Sele ante Jamaica el 8 de septiembre. Antes de ese duelo vio minutos ante Panamá y México, gracias a que es uno de los grandes líderes patrios en defensa.

Precisamente esa liderazgo hizo que el estratega cafetero de la Tricolor no dudara en llamarlo, a pesar de que siente un poco por la forma física del zaguero de 29 años, que no ve acción en la MLS desde el pasado 22 de agosto.

Esa ausencia del defensa en el Chicago Fire ha generado que ya se haya perdido un total de seis partidos con el cuadro de la Ciudad de los Vientos, que ha resentido la ausencia del tico, que es uno de los referentes dentro de la cancha.

Luis Fernando Suárez siente temor por Francisco Calvo, pero deja claro que le tranquiliza un poco saber que el futbolista ha respondido al 100% en la parte clínica.

«Ya Calvo ha hecho practicas un poco más fuertes y no sintió nada, pero de todos modos todavía tengo un temor por el ritmo de competencia, porque desde el último partido con Jamaica no ha tenido competencia, por esa razón llamé a Faerrón que lo puedo utilizar también como lateral, porque hay una gran cantidad de defensas centrales, pero básicamente pensando en Calvo para ver como está y ver cuál es el momento de él sobre todo en ritmo, he hablado con Francisco y al menos en la parte clínica ha respondido bastante bien», afirmó Luis Fernando Suárez.

El zaguero llegará a Costa Rica este próximo lunes 4 de octubre a las 4:00 pm, con el fin de integrarse a los trabajos de La Sele para los juegos de la octagonal.