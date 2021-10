Europeos que adquirieron el libro le comentaron su gran interés por Costa Rica

Embajada de Costa Rica en Francia lo invitó a reunirse durante su visita en el viejo continente

Redacción – «Los sueños no están tan lejos». Con esa frase, el ilustrador y escritor costarricense, Eduardo «Edo» Brenes, regresó a Costa Rica luego de una gira en Europa gracias a su esfuerzo y su exitosa novela gráfica sobre Limón.

Brenes, de 36 años, estuvo 11 días de gira por Francia y Bélgica -hasta el 26 de setiembre- para promocionar su libro titulado Memories From Limón en inglés y Bons baisers de Limón en francés, que se traduce a Memorias de Limón en español.

A inicios de setiembre, recibió una inesperada llamada. Su editorial le organizó un book tour en las principales ciudades como Bruselas y París, donde la cultura de la lectura de cómics o novelas gráficas va más allá.

Incluso, Brenes notó que en estas ciudades en particular, leer cómics puede resultar como ver Netflix en otros países. Y sí, los franceses y belgas también ven series y películas, pero son fieles apasionados a la lectura de historietas.

«Hicieron (los de la editorial) material promocional, hasta cajas de chocolates con la portada del libro para mandarlas a todas las librerías para promocionarlo. Fue tanto así, que ellos me invitaron (a Europa), que no es algo que hacen con los 150 libros de cómics que sacan al año», comentó el ilustrador a AMPrensa.com.

Durante la gira, Brenes participó en la firma de libros en seis librerías y dio ocho entrevistas. También fue invitado por la Embajada de Costa Rica en Francia para conversar sobre el libro.

«Yo firmé, más o menos, como 100 libros. Y todas las personas querían hablar y conocer sobre Costa Rica. Unos ya habían venido y otros querían visitar, pero no había nadie que no conociera de Costa Rica o que no le llamara la atención. Algunos compraban en libro, sin saber de qué se iba a tratar, porque leen mucho y no les molesta si al final fue el mejor libro o no, pero también lo compran por el hecho de que sea sobre Costa Rica», recordó.

Memories From Limón

Tanto su familia paterna (Brenes) como materna (Cerda) es de Limón, por lo que las historias y aventuras en la provincia caribeña predominan en sus reuniones familiares.

Lo que le contaban sus familiares -principalmente sus abuelos y padres- era tan llamativo, que decidió plasmarlo en un libro, pero también incluyó ficción.

Así es como llega hasta Ramiro, el personaje principal. Un costarricense que regresa a su país desde Inglaterra, junto a su prometida Yoss -nombre en honor a la esposa del ilustrador- para entrevistar a familiares y locales sobre su vida en Limón.

«Son muchas historias. El personaje anda entrevistando a personas mayores de la familia que viven el Limón, y cada una de ellas le cuenta una historia diferente, pero todas se van entrelazando con otra historia de fondo que es un ‘flashback’ donde se va contando la historia de tres personajes, los de la portada, que son dos hermanos y la vecina», agregó Brenes.

Cuenta que la mitad de las personas que compraron el libro, llegaron porque vieron que el escritor iba a estar presente y les interesó, o porque la editorial y la librería publicó la firma de libros. La otra mitad fueron personas que llegaron a la librería, adquirieron entre cuatro y seis obras de su interés y, al ver a Brenes firmando, compraron el libro y se acercaban para obtener también su autógrafo.

La ruta hacia sus sueños

El tico ha recorrido un largo camino para cumplir sus sueños. Aunque el éxito puede resultar relativo, Brenes ya alcanzó uno de muchos que espera tener con respecto a los cómics. Eso sí, trabajó por varios años para lograrlo.

Primero, se graduó de Animación Digital en la Universidad Veritas en Costa Rica, para después concluir un máster en Animación y Diseño en la Universidad de Sunderland, en Inglaterra. También fue profesor universitario en territorio nacional y en Cambridge School of Art.

Él también es el autor del libro Puerto Langosta, que también contiene historias sobre Limón, y es uno de los dos creadores del videojuego Dude, Where is my Beer?.

Ha ganado 10 premios y reconocimientos en Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido, Guatemala y Costa Rica por sus cómics y cortos, pero también recibió algunos «no» como respuesta que lo llevaron a trabajar más duro para demostrar su capacidad y calidad como profesional.

Edo presentó varias propuestas e ideas a la editorial Nobrow, de Reino Unido, la cual le dio el sí» en 2019 tras cuatro intentos.

«Con esta editorial inglesa, que siempre ha sido mi favorita, este es el cuarto proyecto que les presento. No me di por vencido hasta tener el proyecto correcto para ellos durante un período de cinco años», destacó.

Además, su agente buscó varias editoriales francesas de gran prestigio y fue Casterman la que les hizo la mejor oferta.

Entonces, aunque tenía otros proyectos en paralelo, este artista se enfocó en su libro durante un año y seis meses, el cual ha tenido muy buena respuesta del público y la crítica.

«Ha sido muy exitoso. No tanto por la respuesta de los lectores porque todavía no tengo el número de ventas, pero sí por las reseñas que han salido en periódicos, revistas, blogs y en YouTube. Todas han sido positivas, no ha tenido ni un solo comentario malo», expresó.

Los sueños sí se cumplen

Puede sonar trillado, pero es real. Brenes es un ejemplo de que los sueños se cumplen, independientemente de dónde se nace.

Ejemplifica su testimonio con la historia de Keylor Navas, quien entrenó muy duro para llegar a donde está hoy, al igual que Sherman Guity. También resalta la labor de Dan Mora y John Timms, costarricenses que trabajan para DC Cómics. Y, por supuesto, Brenes destaca sus logros propios.

«Se puede, desde Costa Rica y por más pequeño que sea el país, lograr éxitos internacionales que pongan el nombre del país en alto. A veces la gente no se la cree, y por no creérsela, no lo intenta. Por supuesto que todo viene acompañado de un gran esfuerzo. No hay que darse por vencido», expresó.

Memories From Limón debe ser traducido para que llegue al mercado costarricense, un proyecto que aún está en curso por parte del escritor y su agente. Mientras tanto, si usted quiere adquirir el libro y apoyar al talento nacional, puede hacerlo a través de Amazon en Inglaterra o Francia, o bien en febrero de 2022 en Amazon de Estados Unidos. Además, también se puede adquirir para Kindle.

