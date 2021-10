El estreno de la nueva película de DC será el próximo 4 de marzo de 2022

Redacción- Tras meses de espera, Warner Bros lanzó el trailer completo de la nueva película del superhéroe de Gotham, en la cual se pudo apreciar a un Batman más siniestro y violento, el director del filme Matt Reeves, aseguró que se encargó de convertir al Caballero Nocturno como el más realista y oscuro de la historia.

«Sentí que hemos visto muchas historias del origen. Parece que las cosas se adentran cada vez más en la fantasía, y pensé que, bueno, un lugar en el que no hemos estado es en la base de la forma en que lo hace ‘Año Uno’ (el cómic), para llegar directamente a un joven Batman, no siendo una historia de origen, sino refiriéndose a sus orígenes y sacudiéndolo hasta su núcleo», aseguró Reeves en la presentación de The Batman en la CinemaCon

En el adelanto, se puede apreciar a Pattinson en una reencarnación más oscura de un Bruce Wayne con pelo largo, ojeroso y pálido. El Hombre Murciélago es el más temido por los criminales y se ve la aparición de su legendario BatiMovil, además, de un traje a prueba de balas.

De igual forma en el trailer, se ven icónicos personajes como: Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Acertijo), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon), Colin Farrell (Pingüino), John Turturro (Carmine Falcone) y Peter Sarsgaard (Gil Colson).

Pattinson reveló los sentimientos que tuvo cuando se puso el traje de Batman.

«Es una sensación extraña, tuve momentos cuando estaba filmando, cuando te veías a ti mismo en un reflejo y decías: ¿De verdad estoy haciendo esto? Esto es una locura. Es una combinación del traje que hace mucho trabajo por ti, pero luego, cuando necesitas hacer algo de trabajo, tienes que luchar de verdad. Pero es una sensación muy especial ponérselo», mencionó Pattinson en una entrevistra con Entertainmente Tonight Canada

Asimismo, ha afirmado que el superhéroe de Gotham es un icono para los fanáticos de DC, además, comentó que ha sido fan y coleccionista del personaje durante años y se preparó muchísimo para este papel.