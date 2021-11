Bolaños llenó de elogios al entrenador español

Redacción – El veterano volante del Monstruo, Christian Bolaños, se deshace en elogios para el español Iñaki Alonso, nuevo timonel morado, que ha llevado a la institución más ganadora del país una energía positiva en los entrenamientos.

Alonso ha llevado un buen ambiente al camerino del Saprissa, lo cuál agradece el mediocampista de 37 años, que deja claro que no es que Wright estaba haciendo mal las cosas, si no que son cosas que pasan en el fútbol.

Tras el despido de Wright, los morados ya pasaron la página y ahora se enfocan en realizar de la mejor manera el trabajo del estratega español de 54 años, que llegó al Monstruo con un contrato válido hasta mayo del 2022.

Los saprissistas tienen claro que deben clasificar a las semifinales, por lo que esperan que Iñaki los guié por el camino indicado para sacar la tarea ante Sporting FC, San Carlos y Guanacasteca, que son los rivales les restan en la fase regular.

Christian Bolaños está feliz por la incorporación del timonel ibérico, que trabaja con un método europeo que ha hecho que se encuentre un plantel con muchas ganas.

«Tenemos tres finales y muy contentos con la incorporación del profesor Iñaki, nos ha caído muy bien y ha traído una energía positiva a los entrenamientos, eso no quiere decir que Mauricio Wright estuviera haciendo las cosas mal, simplemente son cosas que pasan en el fútbol y hay que pasar la página, le deseamos lo mejor al profesor Iñaki, que se encuentra un grupo con muchas ganas, que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y obviamente tenemos un plus que va ser la afición, no va ser toda pero será una gran parte para que nos ayuden y empujen para nosotros hacer el trabajo lo mejor posible para ganar», afirmó Bolaños.

Los tibaseños tienen todo listo para debutar al mando de Iñaki Alonso, que ya tiene todo en regla para estar en el banquillo morado este sábado 20 de noviembre a las 8:00 pm ante Sporting FC en La Cueva, que tendrá de regreso a los fanáticos.