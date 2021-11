Redacción – El defensor nacional, Francisco Calvo, no seguirá defendiendo los colores del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Calvo fue dado de baja por el club de la MLS, que junto a la salida del defensor tico anunció el adiós de seis jugadores más.

La medida del Chicago se toma tras la mala temporada en el torneo norteamericano, donde terminaron en la duodécima posición de la Conferencia Este con 34 puntos en misma cantidad de fechas.

Ese puntaje los dejó fuera de la zona de playoffs, lo cuál es considerado como un fracaso en la institución, por lo que eso llevó al cuerpo técnico dirigido por el griego Frank Klopas a tomar medidas.

A sus 28 años, Calvo terminó la temporada con 1455 minutos en 17 partidos disputados, donde se dio el lujo de marcar un gol. Además, en la mayoría de los partidos que jugó fue capitán del Chicago.

Ahora, el defensor central tico deberá buscar nuevos aires. Su prioridad sería continuar en el Fire, donde estuvo desde la temporada 2018 y tras tres años en la institución sumó más de 60 juegos.

La noticia es recibida por Calvo en medio su convocatoria a La Sele, donde es fundamental en el engranaje de Luis Fernando Suárez, que lo llamó para los cruciales duelos eliminatorios ante Canadá y Honduras.

Rumores indican que el zaguero todavía no tendría planeado volver al país, específicamente al Saprissa, club de sus amores, ya que su deseo es seguir haciéndose un nombre en el exterior.

For all you did on and off the field, thank you. ❤️ pic.twitter.com/ODnhhEDIVK

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) November 8, 2021